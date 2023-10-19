Оцифрованы партитуры произведений тувинских композиторов Ростислава Кенденбиля и Хуреш-оола Дамба. Сборники нот этих произведений будут разосланы по ведущим концертным и музыкальным учебным организациям России.

Масштабная работа проходила с марта по июнь 2023 года. Дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Михаил Мосенков вместе с коллегами из Тувы собирал нотный материал, работал над восстановлением утерянных фрагментов, а также занимался систематизацией и оцифровкой партитур. Результатом работы стали два сборника нот – в первом собраны девять произведений Р. Кенденбиля, во втором – четыре произведения Х. Дамба.

В скором времени каталоги отправятся в 16 учреждений культуры в 13 регионах России: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Сибирский государственный институт искусств им. Д.И. Хворостовского, Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, Государственная научная библиотека Красноярского края, Министерство культуры Республики Тыва, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Хакасская республиканская филармония им. В.Г Чаптыкова, Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Омское музыкальное училище им. В.Я. Шебалина, Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена, Томский музыкальный колледж им. Э.В. Денисова, Казанская государственная консерватория Н.Г. Жиганова, Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского, Алтайский государственный музыкальный колледж и Колледж искусств им. П.И. Чайковского в Республике Бурятия.

«Уже третий год идет кропотливая работа по сбору и цифровизации академического музыкального наследия уникального региона Енисейской Сибири. Наша задача – собрать, исполнить и записать музыку главных тувинских композиторов для размещения в цифровом пространстве. Тем самым мы обеспечим доступ к этому музыкальному пласту любому человеку, интересующемуся культурным наследием региона», – подчеркнул генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Проект «Музыкальное наследие "Симфония Эне-Сая"» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочен к 100-летию со дня рождения Ростислава Кенденбиля и 80-летию со дня рождения Хуреш-оола Дамба.

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