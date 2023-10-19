Знак установлен на средства Музея Мирового океана при поддержке Калининградского областного отделения РВИО и Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Проект памятного знака в мае 2023 года согласовал Совет по культуре Калининградской области.

Открытие состоялось в 285-ю годовщину со дня рождения ученого. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сенатор Российской Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, президент БФУ им. Канта Андрей Клемешев, а также участники молодежных проектов регионального отделения Российского военно-исторического общества. Работу по созданию памятного знака выполнили скульпторы Сергей Арищенко и Алена Липинская. Это классическая композиция, выполненная в характерной для XVIII в. традиционной манере: круглый рельефный портрет и табличка с текстом.

Музей-заповедник «Музей Мирового океана» давно ведёт работу по увековечению памяти Андрея Тимофеевича Болотова (1738-1833) – ученого, просветителя, энциклопедиста, писателя, изобретателя, одного из первых русских ученых-агрономов и парковых архитекторов. Андрей Болотов служил в Кенигсберге в канцелярии русских губернаторов в период после Семилетней войны и в своих записках оставил подробнейшее описание города периода XVII в. Для многих они долгое время оставались главным источником информации о об интереснейшем периоде, ознаменованном нахождением этой территории в составе Российской империи.

«Андрей Болотов – выдающийся человек, внесший большой вклад в российскую науку. Он оставил и большое литературное наследие. Мы рады, что у восстановленных Музеем Мирового океана Королевских ворот, где ведется рассказ об именитых гостях, русских историках, посещавших эту землю в разные эпохи, увековечено имя Андрея Тимофеевича. Это еще одна ниточка исторической памяти, которая тянется через расстояния и время: из Тульской губернии, родового гнезда Болотовых, на запад, из XVIII века к современной России», - отметила на открытии генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова, добавив, что в Королевских воротах открыта новая выставка предметов эпохи Андрея Болотова. Также для посетителей здесь заваривают декокт – старинный напиток по рецептам Андрея Тимофеевича.

Мероприятия, посвященные русскому энциклопедисту, продолжатся в Музее Мирового океана до конца юбилейного года.

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