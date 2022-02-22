Ожившие рукописи в Доме Пашкова

В год своего 160-летия Российская государственная библиотека представляет уникальный проект — цикл иммерсивных путешествий в мир русской классики.

Один раз в месяц в исторических интерьерах Дома Пашкова вы сможете увидеть рукописи великих русских писателей и оказаться на одной сцене с героями всемирно известных произведений.

Премьера состоится 4 марта 2022 года!

В этот вечер залы легендарного московского особняка станут декорациями для сцен из романов «Идиот», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Но театральной сцены в привычном понимании не будет. Артисты Московского драматического театра имени Сергея Есенина решительно разрушат «четвёртую стену» и обеспечат полное погружение в атмосферу романов Достоевского. Эффект присутствия усилят живая музыка, специальное звуковое и световое оформление. И вы можете стать не просто зрителем, а полноправным участником иммерсивного действия.

В путешествии вам представится уникальная возможность — знакомство с подлинными рукописями Фёдора Михайловича, в том числе с черновиками его великих книг.

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