Петербургские поэты, «ожившие» в Омске, оказались на страницах зарубежного издания

В польском журнале «Studia Teatralne Europy Srodkowo_Wschodn», в разделе о российской культуре, вышла статья о поэтессе Елене Шварц и спектакле театрика «Элизий» «Священные игрушки Елены Шварц» об этом сообщает информационный портал «ОмскЗдесь». Это выдающийся поэт, один из ключевых петербургских авторов своего поколения и, возможно, как пишут критики, наиболее глубокий поэт-метафизик России новейшего времени. Поэтесса внесла особый вклад в петербургскую поэтическую традицию.

В зарубежном издании также упоминается о том, что ей посвящён специальный выпуск программы «Сад поэтов» (16+). Это внеэфирный проект телеканала «Продвижение». Кандидат филологических наук Екатерина Барановская в авторском проекте анализировала петербургские поэтические традиции, рассуждая о месте и роли поэта в культуре, о влиянии атмосферы места на систему смыслообразования и о включённости русской поэтической традиции в мировой культурный контекст.

В проекте звучат стихи известных поэтов. Самих авторов и книжных персонажей изображают в виде кукол. Декорациями стали авторские куклы Ксении Баженовой, о которых тоже упоминается на страницах польского издания. Театрик «Элизий» появился в Омске в 2018 году, а его возникновению предшествовали другие проекты E. Барановской и омского режиссёра и актёра Игоря Пантина: киноклуб «Фликер», лекторий художественного музея, посвящённый петербургской поэзии XX века, перформансы и конференция «Человек и кукла: pro et contra». В 2020 году телеканал «Продвижение» пригласил творческую группу театрика для съёмки проекта «Сад поэтов», цикла лекций, своеобразным постскриптумом, − говорится на страницах «Studia Teatralne Europy Srodkowo_Wschodn».

Фото – программа «Сад поэтов»

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