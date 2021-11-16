Пандемия и экспорт: зачем креативным индустриям цифровые платформы

82% креативных предпринимателей убеждены в эффективности цифровых платформ, которые помогли бизнесу расти даже в пандемию.

Аналитический центр НАФИ и компания Google при поддержке Федерации интеллектуальной собственности, Федерации креативных индустрий провели исследование и представили доклад о роли цифровых платформ — маркетплейсов, видеохостингов, социальных сетей и прочих сервисов — в российском креативном предпринимательстве.

Авторы провели онлайн-опрос 3000 респондентов, занимающихся различными видами творчества, опросили 1008 креативных предпринимателей и топ-менеджеров креативных компаний, провели 12 фокус-групп и взяли 13 глубинных интервью у экспертов в области цифровизации. Задачей исследователей было выяснить, насколько цифровые платформы востребованы у бизнеса, в том числе творческого, как сказалась пандемия на работе платформ, какие формы государственной поддержки необходимы бизнесу, работающему с платформами, а также какова роль платформ в развитии экспортного потенциала.

Исследование показало, что бурный рост цифровых платформ отвечает двум главным трендам современного общества: переходу от иерархической организации к горизонтально-сетевой, а также «опрокидыванию шкалы ценностей»: если раньше во главе угла были материальные продукты, то сейчас на первый план выходят результаты интеллектуальной деятельности.

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев отмечает, что платформы смогли создать инфраструктуру для креативных индустрий: «Для креативных индустрий платформы — естественный инструмент существования. Именно платформы отвечают и на вызов горизонтально-сетевой организации, и на рост ценности результатов творчества. Платформы позволяют делать самое важное: создавать новые творческие результаты, использовать их как часть продукта и, главное, доводить этот продукт до потребителя».

Среди преимуществ платформ для бизнеса, помимо очевидного снижения издержек, были выявлены: расширение аудитории, вовлечение новых клиентов за счет возможностей таргетированной рекламы, упрощение экспорта креативной продукции, удобные механизмы защиты интеллектуальной собственности, а также эффективные логистические решения и легкость выхода на экспорт.

По данным исследования, 82% представителей малого и среднего бизнеса высоко ценят онлайн-платформы за гибкость, многофункциональность и обратную связь с потребителем. Более того, как раз использование платформ помогло многим креативным компаниям выжить во время пандемии. Бизнесы, получавшие более 70% выручки из онлайна, не только устояли, но и увеличили свой доход, наняли новых сотрудников, повысили зарплаты.

Использование цифровых платформ приносит креативным компаниям в среднем 27% выручки. Каждый третий опрошенный заявил, что доля от использования платформ в выручке составляет 35%. Сходные тенденции можно зафиксировать и в мировом масштабе. Так, по данным SMB Group, рост доходности компаний, вложившихся в цифровую трансформацию, составляет 18%.

Особую роль платформы играют в экспорте. Из тех российских креативных компаний, которые ведут экспортную деятельность, 69% осуществляют ее через цифровые сервисы либо сочетают онлайн- и офлайн-каналы. Притом, у 46% экспортеров почти половину экспортной выручки составляют доходы от цифровых платформ. Согласно оценкам креативных предпринимателей, в первый год выхода на международные платформы выручка увеличивается на 40%, а в первые пять лет — на 80%.

Ключевые регионы — потребители российского интеллектуального продукта: СНГ (на него приходится 71% от общего экспорта), ЕС (51%), а также страны Северной Америки (21%). Что касается контента, по данным Google, 60% времени просмотра российских роликов приходится на зарубежных зрителей.

Точкой изменений для креативных предпринимателей стала пандемия. 76% опрошенных испытывали трудности, 50% отметили снижение выручки. При этом те креативные предприниматели, кто использовал цифровые платформы, меньше пострадали от последствий локдаунов. Среди компаний, где выручка от работы в онлайне составляет более 70%, наблюдался рост спроса на продукты и услуги бизнеса, рост доходов компании, увеличение штата сотрудников и повышение оплаты их труда.

Председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский подчеркивает, что платформы становятся устойчивым институтом. «Платформенная экономика постепенно выходит из состояния «Дикого Запада». Прежде всего, это означает понимание платформами своей роли в качестве ассистента для решения бизнес-задач участников рынков. Одновременно платформы двигаются к осознанию необходимости в значительной степени быть проводниками государственной политики, ведь государство является гарантом соблюдения законных интересов всех участников социума. Поиск золотой пропорции в работе платформ зачастую весьма тернист и требует конструктивной мотивации от всех сторон», — отметил он.

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