Эксперты обсудят будущее музеев, их точки роста и новые роли на ежегодном Форуме «Музейный гид-2021»

С 30 ноября по 2 декабря 2021 года в гибридном формате пройдет ежегодный Форум «Музейный гид» организатором которого выступает Благотворительный фонд Владимира Потанина. В этом году участники смогут посетить площадки Форума онлайн. В режиме реального времени зрители смогут принять участие в обсуждениях, дебатах и воркшопах: для этого потребуется лишь зарегистрироваться на сайте мероприятия по ранее предложенной ссылке.

Деловая программа Форума включает в себя три тематических блока, посвященных будущему музеев, их точкам роста и новым ролям. Площадка мероприятия объединит музейных профессионалов и специалистов из смежных областей.

«Трансформация музейной сферы как в офлайн-, так и в онлайн-пространстве происходит сегодня с невероятной скоростью: меняются ожидания посетителей, технологии привносят в музейную практику новые продукты и инструменты, музеи все интенсивнее осваивают интернет, активно взаимодействуя в сети не только со своими аудиториями, но и с музейным сообществом, в том числе на глобальном уровне. Поменялась музейная среда, содержание экспозиций, роль музеев в обществе. Все это еще предстоит переосмыслить. Именно поэтому сегодня разговор о будущем музеев важен как никогда», – говорит генеральный директор Фонда Оксана Орачева.

В рамках тематического блока «Запрос на будущее» 30 ноября эксперты рассмотрят главные тенденции и перспективы в социальной, технологической, культурной сферах, которые будут формировать в ближайшем будущем контекст деятельности музеев, а также поговорят о том, как изменились современные посетители музеев, и к каким механизмам необходимо прибегать, чтобы помочь обществу актуализировать исторический опыт и использовать его для развития.

1 декабря гости Форума исследуют тему «Лаборатория трансформации» в панельной дискуссии «Границы музея» с руководителями музеев и экспертами из областей урбанистики и социокультурного проектирования, а также узнают об актуальных трендах и тенденциях региональной политики музеев, подключившись к дискуссии «Стратегии территориального развития».

Завершающий день Форума, 2 декабря, будет посвящен социальным практикам и процессам, которые уже пришли в музейную практику и сформируют облик музея как социального института в будущем.

Кроме дискуссионных площадок, участники Форума смогут по предварительной регистрации посетить различные мастерские и воркшопы. 30 ноября можно попасть на мастерскую «Как проектировать пользовательский опыт в музее», 1 декабря – разобраться в тонкостях комьюнити-билдинга на занятии в мастерской «Как построить сообщество», и изучить нюансы прогнозирования и управления рисками на воркшопе «Как видеть риски и готовиться к ним». 2 декабря участников Форума ждет воркшоп «Сила присутствия. Как проектировать и измерять социальное влияние музеев», спикеры которого помогут понять, как оценивать и проектировать социальное влияние, которое музеи оказывают на современное общество.

Среди приглашенных спикеров и экспертов Форума: генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровской, руководитель отдела инклюзивных программ ГМИИ им. А.С. Пушкина Евгения Киселева, Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, дизайнер посетительского опыта и эксперт по инклюзии Вера Шенгелия, комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова, публицист, писатель, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Александр Архангельский, генеральный директор Universal University Екатерина Черкес-Заде, директор филиала Государственной Третьяковской галереи во Владивостоке Лариса Котрелева, директор Московского международного салона образования Максим Казарновский, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, руководитель Культурного центра местного сообщества SEP COMMUNITY Александр Юминов, директор музейно-выставочного центра г. Находка Марина Нургалиева, председатель региональной общественной организации «Эколого-культурное объединение «Слобода» Анна Бердникова, журналист и искусствовед Мария Семендяева.

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