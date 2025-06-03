Проект, посвящённый памяти Федора Гааза и возвращению христианских святынь стартовал в Москве

В музее «Пресня» Государственного центрального музея современной истории России состоялось два значимых события, объединённых темой духовного наследия и исторической памяти: презентация книги Н.Ф. Щемелевой-Лебедевой «Федор Петрович Гааз — человек подвига» и выставки церковных облачений «Свидетели эпох. Возвращение христианских святынь».

Организаторами мероприятия выступили: Государственный центральный музей современной истории России – Музей «Пресня» (ГЦМСИР), Центр кинофестивалей и международных программ, Фонд Священномученика Александра Хотовицкого, Храм Христа Спасителя в Москве, киностудия «Мосфильм», Российско-итальянский Форум-диалог по линии гражданских обществ.

В качестве почетных гостей на презентации книги и выставки в Музее «Пресня» присутствовали представители МИД России, Апостольской нунциатуры в Москве в лице Его Высокопреосвященства Монс. Джованни Д’Аниелло и советника нунциатуры Монс. Мислава Ходжича, Московского клуба друзей Гааза и Музея имени Ф.П. Гааза.

Мероприятие было посвящено памяти Федора Петровича Гааза (Фридриха Йозефа Гааза 1780-1853 гг.), московского врача немецкого происхождения, члена Московского тюремного комитета и главного врача московских тюрем, еще при жизни прозванного в народе «святым доктором». Совместно с Митрополитом Московским и Коломенским Филаретом Ф.П. Гааз работал над распространением Священного Писания среди заключённых. Деятельность Ф.П. Гааза стала ярким воплощением девиза «Спешите делать добро». Значителен был его вклад в улучшение условий оказания медицинской помощи в Москве того времени. По повелению императрицы Марии Федоровны Ф.П. Гааз был назначен главным доктором Павловской больницы в Москве (нынешняя Городская клиническая больница № 4). За пять лет служения в больнице он спас жизнь многим пациентам, организовал перевод больничных корпусов из деревянного помещения в каменное здание, выписал в Москву современное для того периода времени медицинской оборудование из Европы. В народе больницу стали называть «гаазовской», а сам Ф.П. Гааз за свой самоотверженный и часто безвозмездный труд был удостоен ордена Святого Владимира 4-й степени. Во время Отечественной войны 1812 года Ф.П. Гааз служил в русской действующей армии военным врачом и в этом качестве дошел до Парижа и вернулся в Москву. О личности доктора Гааза писали А.И. Герцен, А.П. Чехов и Ф.М. Достоевский.

Эти и многие другие факты жизни и деятельности Ф.П. Гааза, считавшего Россию своей второй Родиной, были освящены автором книги Ниной Щемелевой-Лебедевой, которая в ходе презентации книги рассказала присутствовавшим о непростой работой над сбором архивным материалов в ходе работы над книгой, которая велась как в России, так и с привлечением специалистов из-за рубежа, в т.ч. из Германии и Соединённых Штатов.

В этот же день в музее была представлена экспозиция редких церковных облачений XIX — середины XX веков, изъятых во время гонений на церковь в СССР 1930-х годов из православных и католических храмов Москвы. Экспозиция является частью выставочного проекта «Свидетели эпох. Возвращение христианских святынь» и посвящена памяти новомучеников и взаимодействию между православными и католическими деятелями и общинами в России. В частности, в рамках экспозиции проводится еще одна параллель между православными и католическими священнослужителями, которые в непростые годы церковных гонений поддерживали деятельность своих приходов в Москве. Речь идет о ключаре Храма Христа Спасителя протоиерее Александре Хотовицком и католическом священнике, служившим в приходе Святых Апостолов Петра и Павла, настоятеле храма Непорочного Зачатия Девы Марии Михаиле Цакуле. Оба священнослужителя были арестованы в один день, расстреляны и похоронены в одной могиле на Донском кладбище в Москве. Выставочный проект в полном объеме планируется представить в скором времени сначала в Москве, а затем в Италии.

С приветственным словом к присутствовавшим на презентации книги и выставки обратились соорганизаторы мероприятия: Заведующий отделом Музей «Пресня» Государственного центрального музея современной истории России Павел Сапотько, президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова, президент Фонда священномученика Александра Хотовицкого Сергей Цыбульский.

Татьяна Шумова, заслуженный деятель искусств РФ, президент Центра кинофестивалей и международных программ отметила, что еще в 2023 году Центр кинофестивалей и международных программ начал совместную работу с Фондом Александра Хотовицкого, Храмом Христа Спасителя в Москве и киностудией «Мосфильм» над передачей православных и католических церковных облачений в Храм Христа Спасителя в Москве.

«Волею судеб после изъятия из православных и католических храмов Москвы редкие образцы церковной одежды периода XIX-середины XX века оказались в стенах «Мосфильма». Данная экспозиция, как и вопрос о передаче облачений Церкви стали возможны благодаря бережному отношению киноконцерна «Мосфильм» к вопросам сохранения наследия Русской Православной Церкви и Католической Церкви в условиях советской власти. Попадая в стены киностудии, изъятые реликвии обретали новую жизнь, благодаря которой и дошли до наших дней», — пояснила Татьяна Владимировна.

Среди готовящихся к передаче экспонатов, а речь идет о порядке 400 предметах, можно увидеть фелони, стихари, евхаристические комплекты, католические облачения, вероятно, принадлежавшие некогда двум известнейшим московским священникам: новомученику Русской Православной Церкви, ключарю Храма Христа Спасителя, протоиерею Александру Хотовицкому и католическому священнику, настоятелю храма Непорочного Зачатия Девы Марии – Михаилу Цакулю. Предположительно среди облачений есть и те, которые некогда находились в католическом приходе Святых Апостолов Петра и Павла в Москве, старостой которого являлся в своё время Ф.П. Гааз. Книга Н.Ф. Щемеловой-Лебедевой «Федор Петрович Гааз: Человек подвига» затрагивает тему братства во Христе, взаимодействия и сотрудничества между православными и католическими деятелями и общинами в России, что во многом созвучно тематике выставочного проекта Центра.

В завершении мероприятия для гостей прозвучали оригинальные музыкальные композиции на гуслях в исполнении лауреата международных конкурсов Любови Басурмановой.