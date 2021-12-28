ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ): Картины Ильи Репина представлены в Музее изящных искусств

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ): Картины Ильи Репина из собраний Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и художественного музея Атениум представлены в городском Музее изящных искусств.

Малый дворец принял произведения изобразительного искусства кисти Ильи Репина из музейных собраний России, Финляндии, а также частных коллекций. Выставка «Илья Репин. Художник русской души» — первая ретроспектива художника во Франции. Его творчество не столь широко известно в данном регионе. Тем интереснее было организаторам выставки представить работы русского художника.

Портреты Льва Толстого и Модеста Мусоргского, Павла Чистякова и Саввы Мамонтова, членов семьи самого Ильи Репина, исторические полотна мастера, «Не ждали», вся палитра творчества – от реализма до импрессионистического взгляда – представлена в залах Малого дворца. Всего же на выставке демонстрируется более 100 работ художника. В проекте принимают участие ГМИИ имени А.С. Пушкина, ГЦТМ имени А.А. Бахрушина, Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева.

Выставка продлится до 23 января 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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