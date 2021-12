В Москве состоится премьера благотворительной концертной программы артистов балета «Артемьевские вечера. Снежный бал»

25 февраля 2022 года в Москве состоится премьера концертной программы артистов балета «Артемьевские вечера. Снежный бал» Ассоциации Творческое Объединение MUZOTDEL. В программе прозвучит музыка советского и российского композитора Эдуарда Артемьева. Концерт состоится в колонном зале Центрального Дома Российской Армии.

«Артемьевские вечера. Снежный бал» – концертная программа, состоящая из танцевальной части артистов балета и вокальных концертных номеров. Танцевальная программа будет проходить под волшебную музыку знаменитого композитора Эдуарда Артемьева. Гости концерта услышат мотивы из известных кинофильмов Андрея Кончаловского, Андрея Тарковского и Никиты Михалкова.

На концерте также прозвучат романсы Эдуарда Артемьева, созданные для нового спектакля «Романтика Двенадцати ветров The romance of the twelve winds», и произведения двух других композиторов – Максима Абакумова и Александра Бермана (Корякина). Музыка написана на слова московской современной поэтессы Ирины Березы-Подлунной. Исполнять романсы будут молодые артисты – выпускники ГИТИСа и студенты Театрального Института имени Бориса Щукина.

В концертной программе примут участие артисты-вокалисты Станислав Завгородний и Александра Юркова, а также артисты балета Валерия Мигалина, Александр Койнов, Елизавета Чубакина, Дарья Семенова и Арина Григорьева. Хореографом «Артемьевские вечера. Снежный бал» стал член Союза театральных деятелей России Иван Межевикин.

«Концертная программа «Артемьевские вечера. Снежный бал» – вторая часть трилогии «Романсиады Двенадцати ветров». Проект соединил в себе классические и современные музыкальный, танцевальный и литературный жанры, в которых отражена эстетика романса, поэзии и танца.

«Гостей ждут уникальная оркестровая аранжировка и неповторимая эстетика единения классики и современности. Постановка удивит гостей волшебной музыкой, а также волшебным выступлением актеров, которые тонко передадут атмосферу», – комментирует Безяева Ирина Владимировна, руководитель Ассоциации Творческое Объединение MUZOTDEL.

Проект начал свое существование в августе 2020 года, а после, в январе 2021 года, композитором Эдуардом Николаевичем Артемьевым и поэтессой Ириной Береза-Подлунной был написан первый совместный романс проекта – «Тихая река». Его исполнили вокалисты под фортепиано и под электронную аранжировку большого симфонического оркестра. Первый музыкант, который озвучил на фортепиано романс – пианистка Елизавета Терентьева, а первое исполнение романса принадлежит певице Елене Елисеевой.

«Я рад представить свои романсы в новом 2022 году. Гости смогут услышать не только новые произведения, но и взглянуть на многие любимые романсы иначе, благодаря новым аранжировкам. Ждем вас на концерте», – отмечает композитор Эдуард Артемьев.

«Романсы наполнены божественной нежностью и чувственностью. Возможность услышать их в разном исполнении – под фортепиано и с большим симфоническим оркестром – позволяет по-разному взглянуть на произведения. Разная глубина восприятия, разное раскрытие чувств героя. Удивительно, как музыка, стихи, вокал и танец сплетаются друг с другом, образуя поистине чувственную красоту. Современные краски романсов дополняются классическим стилем, делая произведение не только понятным, но и близким каждому сердцу», – отмечает поэтесса Ирина Береза-Подлунная.

Гости концертной программы услышат романсы и лирические песни «Метель», «Зима», «Пути», «Невеста», «Тихая река», «Весна», «Элегия», «Белая лебедь», а также известный романс Эдуарда Артемьева «Music info the Ice» из кинофильма «Герой». Весь вечер для гостей будет работать буфет.

Где? Москва, колонный зал Центрального Дома Российской Армии, Суворовская площадь, д. 2.

Начало в 19:00.

