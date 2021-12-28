Благотворительный антикварный базар в галерее Rarita

Настроение душевного праздника ждет вас на Новогоднем базаре в центре Москвы! Советские новогодние игрушки, старые книги, фарфор, открытки, плакаты, гравюры, значки, бижутерия — все это можно померить, потрогать, купить!

Пригласите друзей на прогулку к главной елке Страны и через прекрасный новогодний ансамбль возле ЦУМа заходите к нам на Кузнецкий Мост 19/1. После прогулки, на нашем Новогоднем базаре вы проникнитесь домашним теплом и уютом. Атмосфера старинных вещей, милых и знакомых из детства, согреет вместе с горячим чаем.

Для гостей запланирована бесплатная костюмированная фотосессия в царской мантии! На выбор к мантии имеются разные диадемы для дам и корона для мужчин.

Кстати, по поводу техники изготовления, периода, автора представленных на Новогоднем базаре предметов, вы получите квалифицированный ответ от искусствоведов галереи Rarita. Они помогут сориентироваться и расскажут о каждом интересующем предмете.

А еще, выбранные предметы можно будет упаковать или оформить в багет, наш партнер Мастерская Мёбиуса – сделает все в лучшем виде! А новогодняя упаковка небольших предметов – бесплатно!

Также партнерами в подготовке мероприятия являются галерея СоветПлакат (sovetplakat.ru) и Артстудия корпоративных подарков.

Важно: мы соблюдаем все предписанные антиковидные меры, поэтому запустили сервис регистрации посетителей на Таймпад. Так мы можем регулировать количество посетителей!

О датах, времени работы Благотворительного антикварного базара узнайте на сайте галереи Rarita.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.