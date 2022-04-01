Парки Подмосковья – места силы и музыки

Министерство культуры Московской области совместно с аудиосервисом СберЗвук запустили проект «Услышь свой парк».

«Нам хотелось, чтобы парки стали любимым местом отдыха жителей и гостей региона, чтобы они были местом, где можно хорошо провести время всей семьей, отдохнуть от тяжелой рабочей недели и набраться сил перед новой, на время забыть о проблемах, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – И сейчас радостно, что парки уже стали такими «местами притяжения». Понимая это, мы реализуем большую программу по их благоустройству, а также стремимся к тому, чтобы все они были максимально комфортными, интересными и разнообразными для посетителей разных возрастов. Поэтому мы рассматриваем и воплощаем идеи молодых и креативных команд, работающих в парках. Иногда удается придумать оригинальные и даже неожиданные проекты. «Услышь свой парк» именно такой. Чтобы услышать звуки музыки, прогуливаясь по парку или занимаясь там спортом, достаточно найти специальные таблички с QR-кодами, поднести к ним телефон – и скачать приложение с краткой информацией о парке и с его музыкой. Вот и всё – с этого момента вы слушаете музыку парка и погружаетесь в его атмосферу».

Парк Малевича в Одинцовском городском округе уже зазвучал. 1 апреля к нему присоединятся и другие парки. Там предусмотрены плейлисты для разных видов активностей, которые можно предложить посетителям. Любители ЗОЖ позанимаются под энергичную музыку спортом. Поклонники релакса займутся расслабляющей гимнастикой под фоновую музыку лайт. Дети смогут послушать сказки, музыку, развивающие подборки – а их родители в это время займутся собой или просто отдохнут. В парках должно быть комфортно всем. И музыка – неважно, знакомая она или неизвестная – поможет в этом.

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