«Пароль Боль»: певица DIANOVA презентует свой новый трек

При создании сингла певица вдохновилась творчеством Григория Лепса и молодого популярного JONY. Трек «Пароль Боль» в лучших традициях российской поп музыки. Живая гитара и нежный женский вокал украшают этот жанр и дают ему новое дыхание. Особую перчинку треку придаёт текст, автором которого стала сама артистка.

– Мы любим тех, кто причиняет нам боль. Тянемся к людям, которые с нами играют. Почему? Такое часто встречается. В припеве я говорю про мужчину, который любит терзать чувства женщин. Но на самом деле эти слова относятся также и к девушкам. Ведь и они любят больно уколоть, задеть за живое. Для кого-то только такие больные отношения имеют смысл. Но это неправильно, любовь не должна приносить боль. Мы это понимаем умом, но на деле, часто получается иначе. Эта песня - болезненный опыт, который больше не должен повторяться. Пусть боль в отношениях останется лишь воспоминанием, – рассказала о песне певица DIANOVA.

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