Лев Лещенко, Екатерина Гусева, Алексей Воробьев и другие российские звезды поздравили композитора Олега Иванова с юбилеем

Свой 75-летний юбилей выдающийся отечественный композитор и исполнитель Олег Иванов* отметил на главной сцене страны — в Государственном Кремлёвском Дворце. В концерте «Песня, моя песня!», который проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, участвовали известные российские артисты и исполнители. Организатором проекта выступил Союз композиторов Евразии, президентом которого является Андрей Батурин.

Олег Иванов и Лев Лещенко

Олег Иванов, российский композитор, народный артист России:

— Календарная дата моего юбилея — 27 декабря, прошлого года. Но в эти дни невозможно проводить концерты: артисты все заняты на новогодних шоу. И я счастлив, что спустя пару месяцев я смог организовать этот праздник на главной сцене страны и что мои друзья, певцы, ансамбли так тепло поддержали меня. Огромное спасибо чудесной публике, которая пришла в этот день в ГКД. Полный зал — это такое счастье для артиста! В концерте звучали песни, написанные мной с 1966 года прошлого столетия по настоящее время. Многие из них выдержали испытание временем, пошли в народ, известны и любимы. В жизни многое сложилось, о чем я мечтал в далеком детстве в Сибири. Кто-то мечтал стать милиционером, а я — Моцартом. Мальчишкой я не понимал, что никто им не может стать. Но вот я стал композитором Олегом Ивановым. Спасибо нашей крепкой команде, которая трудилась над этим вечером, и огромная благодарность Президентскому фонду культурных инициатив за то, что выделили нам грант, который позволил провести наше мероприятие.

Поздравить народного артиста Российской Федерации с юбилеем пришли его верные друзья и близкие, звёзды кино, театра и эстрады. На сцене ГКД выступили следующие артисты: Лев Лещенко, Денис Майданов, Татьяна Буланова, Алексей Воробьев, Екатерина Гусева, Анастасия Макеева, Дмитрий Колдун, Аскар Абдразаков, Родион Газманов, Анна Семенович, Глеб Матвейчук, Алексей Аносов, Владимир Маркин, Анатолий Журавлев, Сергей Войтенко, Александра Воробьёва, Евгений Кунгуров, ВИА: «Сябры», «NEW Самоцветы», «Белые росы», Людмила Николаева и ансамбль «Русская душа», детские ансамбли: «Непоседы», «Домисолька». Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева и др. Ведущие концерта: Елена Максимова и Вячеслав Манучаров.

Лев Лещенко, певец, автор песен, народный артист России:

— Олег Борисович в первую очередь, мой товарищ, человек, с которым мы начинали творческий путь — еще в 70-ые, когда я приехал в Барнаул и впервые познакомился с ним. У него была замечательная песня «Товарищ». Я стал ее исполнителем. Это была первая его песня, которая попала на телевидение — на самую первую «Песню года» в 1971 году. С тех пор я записал достаточно много его песен. А легендарной композиции «Товарищ» в этом году исполняется уже 50 с лишним лет!

Олег Иванов внес значительный вклад в развитие современного музыкального искусства. В песнях композитор выражает свое мироощущение, наполненное оптимизмом, богатством эмоций и настроений, созвучное нашему времени и не теряющее своей актуальности на протяжении почти 50-ти лет жизни в искусстве.

Анна Семенович, российская певица:

— Олег Борисович — легендарный человек. Все мы его песни знаем. Мне посчастливилось исполнить на сцене Кремля в его юбилейный концерт одну из своих самых любимых песен «Королева золотого песка». Зал пел ее вместе со мной. Получилось действительно очень здорово. Большое спасибо за прекрасный вечер!

Большое внимание Олег Иванов уделяет сотрудничеству с исполнителями, композиторами и поэтами из ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий. Он создаёт новые произведения на актуальную повестку дня, например, композицию «Донбасс — это наш Сталинград». Артисты филармоний и театров ДНР и ЛНР с удовольствием исполняют старые и новые песни прославленного артиста, а молодые авторы и исполнител каждый год принимают участие в возглавляемом Олегом Ивановым легендарном Международном конкурсе национальной патриотической песни «Красная Гвоздика» им. И.Д. Кобзона, где впервые прозвучала считающаяся неофициальным гимном ДНР песня «Донбасс за нами». А на юбилейном вечере в Кремле выступил Алексей Аносов, солист Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им М. Бровуна, лауреат приза И.Д. Кобзона на конкурсе «Красная Гвоздика». Концерт также посетили поклонники творчества Олега Иванова из освобожденных территорий.

Алексей Воробьёв





Анатолий Ярмоленко и ВИА Сябры

Андрей Батурин, Татьяна Буланова

Анна Семенович

Денис Майданов и Сергей Войтенко

Дмитрий Колдун и Александра Воробьёва

Екатерина Гусева

Людмила Николаева и ансамбль «Русская душа»





Родион Газманов и Сергей Войтенко

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* Олег Иванов – будущий композитор появился на свет в конце 1947 года в Алтайском крае. С ранних лет он проявлял любовь к музыке: окончив школу, поступил в медицинский институт. Однако, творчество не отпускало молодого человека, и уже на первом курсе вуза, он начал активно участвовать в студенческих концертах, сочинял и исполнял свои хиты. Несмотря на то, что преподаватели пророчили ему медицинскую карьеру, Олег Иванов решил посвятить свою жизнь искусству и поступил в Новосибирскую консерваторию, где освоил профессию композитора. С 1976 года и по сей день он активно пишет песни, а также сотрудничает со многими творческими коллективами и эстрадными артистами.

С 1978 г. являлся членом Союза Композиторов СССР, а с 1994 г. — членом Международного союза эстрадных деятелей. В начале 1990-х Олег Иванов с поэтом Львом Ошаниным провели более двадцати совместных авторских концертов для белорусских областей, пострадавших в результате аварии в Чернобыле.

Лучшим произведением Олега Борисовича считается песня «Олеся». Впервые она прозвучала в 1978 году и сразу стала хитом. С тех пор ни одно выступление ансамбля «Сябры» не обходится без ее исполнения. Среди его других, не менее талантливых и любимых всеми композиций: «Товарищ», «Талая вода», «Горлица», «Завалинка», «Печки-лавочки», «Горький мед», «Песня, моя песня», «Мамин крестик» и др.

Сегодня Олег Иванов — председатель песенной комиссии Союза московских композиторов, председатель жюри Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона, член Общественной Палаты Союзного государства РФ и республики Беларусь.

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