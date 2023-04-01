Оркестр и хор musicAeterna представят программу, посвященную двум неоклассическим шедеврам Игоря Стравинского

В Большом зале петербургской филармонии 4 апреля и Большом зале Московской консерватории 6 апреля прозвучат Симфония псалмов и редко исполняемая мелодрама «Персефона». Концерты предваряет просветительский проект «Что я слышу?», в рамках которого подготовлен специальный онлайн-проект, посвященный Стравинскому, а в Москве пройдут лекции и мастер-классы.

Программу двух концертов оркестра и хора musicAeterna составили произведения неоклассического периода Игоря Стравинского, в которых композитор обращается к библейским псалмам и одному из древнейших античных мифов. Симфония псалмов — одно из самых влиятельных сочинений XX века и самый известный из опусов Стравинского на религиозную тему. Композитор отрицал любые – и церковные, и светские – прикладные функции сочинения, полагая его служением музыке как таковой. Спустя три года после премьеры Симфонии псалмов в центре внимания композитора оказался миф о Персефоне, дочери богини плодородия, возвращающейся из подземного царства на землю каждую весну. Не претендуя на мистериальность в прямом смысле слова, Игорь Стравинский и либреттист Андре Жид создали театральный «обряд», впервые воплощенный на сцене труппой Иды Рубинштейн.

Исполнение «Персефоны» пройдет при участии детского хора «Весна» им. А. С. Пономарева. Титульную роль исполнит Ксения Раппопорт, в партии Евмолпа – тенор Егор Семенков.

Концерты 4 и 6 апреля предваряет просветительский проект «Что я слышу?», в рамках которого подготовлен специальный онлайн-проект, посвященный Стравинскому, а в Москве пройдут лекции и мастер-классы с участием артистов musicAeterna. 2 апреля в Центре Зотов танц-художник и артист труппы musicAeterna Dance Евгений Калачев проведет воркшоп-преамбулу «Круги Персефоны». Участники пластического мастер-класса смогут почувствовать себя в роли исполнителей и, в конечном счете, глубже понять произведение. В этот же день ведущий российский специалист по творчеству Стравинского, доктор искусствоведения Светлана Савенко расскажет об особенностях двух неоклассических произведений, которые прозвучат в концерте musicAeterna. 5 апреля главный хормейстер коллектива Виталий Полонский разберет с участниками встречи партитуру Симфонии псалмов и расскажет, что сближает это произведение с ренессансной и барочной музыкой, зачем Стравинский нарисовал крест рядом с нотами фуги, и кого, по его замыслу, символизирует арфа.

1 и 2 июля премьера сценической версии Симфонии псалмов и «Персефоны» Стравинского в постановке Анны Гусевой будет представлена оркестром, хором и перформерами musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в рамках Дягилевского фестиваля.

Фото – Александра МУРАВЬЕВА

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