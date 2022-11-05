Паша РУДЕНКО: «Люблю авантюры, экстрим и всякие приключения: парашюты, быстрая езда, покер, спонтанные поездки»

Паша Руденко — российский соул-исполнитель, композитор, сонграйтер и автор собственных песен. Участник российского шоу «ПЕСНИ» 2 сезон на ТНТ, получивший одобрение таких исполнителей, как Баста и Тимати. Активно штурмует шоу-бизнес, гастролирует, покоряет женские сердца.

– Паша, у вас безупречный свой индивидуальный стиль, это выражается в одежде, фотографиях, музыке. Есть ли у вас концепция своего образа? Или всё по наитию так стильно выходит?

– Спасибо. Никогда об этом не задумывался сильно. Насчет одежды скажу так: у меня есть друзья, кто подскажет, что надеть и друзья, у кого эта одежда есть. Насчет остального — как-то само. Но еще раз спасибо, если вам кажется это стильным. Приятно знать.

– Что вы понимаете под словом «успех»?

– Мне нравится версия, в которой слово «успех» произошло от слова «успеть». Успеть реализоваться как музыкант, как семьянин. Пожалуй так.

– Ваше самое большое достижение на данный момент?

– Это мои друзья. Они — правда мое достижение. С некоторыми мы дружим еще со школы. Надеюсь навсегда.

– Что самое рискованное вы сделали в жизни? Легко ли вы вступаете в авантюры?

— Однажды я съел шаурму на казанском вокзале. Это было рискованно. Люблю авантюры, экстрим и всякие приключения: парашюты, быстрая езда, покер, спонтанные поездки.

– В соц.сетях можно наблюдать ваши стихи, как часто вас посещает вдохновение? Думали ли издать свой сборник стихов и сделать поэтический вечер в таком стиле?

– Я не поэт. По крайней мере я себя им не назову. Стихи в соц.сетях я выкладываю редко. Обычно спонтанно. Людям они часто отзываются. Это радует. До сборника я пока не дозрел 🙂

– Хотите ли вы поменять что-либо в вашей жизни?

– Да. Уже меняю.

– Случалось ли вам когда-нибудь делать что-то, что противоречит вашим принципам?

– О да. Мне приходилось ходить на учебу в первую смену.

– Как вы реагируете на критику в свой адрес?

– Прислушиваюсь только к тем, кто для меня пример в чем-то.

– Кто ваши друзья? И бывают ли настоящие друзья в шоу бизнесе?

– Мой близкий круг друзей — люди не из шоу бизнеса, творческие, но нашедшие себя совсем в другой сфере деятельности люди. Они меня вдохновляют. А я — их (надеюсь))

– Как вы относитесь к «удобным отношениям» например ради выгоды определенной, или для вас это табу?

– Неискренность в отношениях рано или поздно становится заметна. По крайней мере я научился ее отличать. Я свожу к минимуму таких людей вокруг себя.

– Расскажите о самом трудном решении, которое вы когда-либо принимали.

– Долго думаю над ответом на этот вопрос. Значит либо я забыл, либо такого решения принимать не приходилось.

– Что вы предпочтете: выполнять любимую работу и получать за это мало денег или делать то, к чему у вас не лежит душа, и достойно этим зарабатывать?

– Мне очень повезло найти третий вариант.

– Поделитесь ближайшими творческими планами?

– Как раз недавно писал в своих соц.сетях, как сложно сейчас планировать. Но кое-что скоро выйдет в эфир.

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