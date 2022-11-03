Лейла ФАТТАХОВА: «Мне хотелось, чтобы название было на итальянском»

О том, как появилось Фортепианное трио, почему именно Bel Suono и онлайн-школе, с АртМосковией поделилась проодюсер Фортепианного трио — Лейла Фаттахова.

– Добрый день. Расскажите, кто придумал название коллектива?

– Название коллектива придумала я. Перебрала огромное количество идей, подключила всех своих друзей, партнеров, ребят-участников группы, — все что-то предлагали, было много вариантов. И если бы у кого-то был более удачный, мы бы его приняли. Но в этих спорах и появилась истина, так получилось, что лучший вариант родился именно у меня (улыбается). Это красивое сочетание: Bel означает «прекрасный», Suono – «звук», мне показалось, что оно просто идеально. Несмотря на то, что мне говорили – «это невозможно произнести, это сложно», — и многие до сих пор путают какие-то буквы, произносят на свой лад, смысл и красота звучания для нас первостепенны. И мы пытаемся своим существованием и своей музыкой оправдывать это название.

– Действительно, очень красивое название, а почему вы выбрали именно такой ассоциативный ряд?

– Изначально мне хотелось, чтобы название было обязательно на итальянском языке. Потому что он очень мелодичен и певуч, кроме того, большинство терминов в музыке имеют итальянское происхождение. И конечно, я искала какое-то красивое сочетание слов, чтобы это отражало суть нашего коллектива. Ни в коем случае не было задачи с претензией сказать, что мы и есть «прекрасный звук». Нет, это как раз о том, что мы стремимся к нему, хотим этого добиться.

– Совсем недавно вы запустили свою онлайн-школу. Для кого она, как это работает?

– Да, мы наконец-то сделали это, наша школа игры на фортепиано называется «Bel Suono School». Мы начали заниматься ею, записывать материал еще во времена эпидемии ковида, когда все концерты отменились. Думали, как бы с пользой проводить это время, и тогда родилась такая идея. Мы с ребятами абсолютные перфекционисты, к любой задаче подходим со всей ответственностью, поэтому записывали, удаляли все, что казалось неудачным, переписывали. И этот процесс затянулся так, что мы уже сомневались в ее запуске. Но когда все-таки закончили эту работу, поняли, что кому-то она точно будет полезна. Наша основная цель – приобщить к музыке как можно больше детей и взрослых, людей, которые когда-то занимались музыкой и бросили, чтобы все они вернулись, захотели опять сесть за инструмент, слушать музыку больше. Глобальный план – приобщение всего человечества к музыке. Может быть, это громко звучит, но, по сути, это именно так. Мы хотим создать сообщество людей, которые не могут без музыки жить, и пусть оно называется так же, как и мы – «Прекрасный звук», то есть «Bel Suono».

– На данный момент вы находитесь в туре. Поделитесь, в каких городах публика более открытая и дружелюбная.

– Череда концертов у нас началась примерно с конца августа. Пока все идет с завидной стабильностью (улыбается). Будем надеяться, что даже в таких сложных условиях, в которых находится наш мир, музыка на концертах будет и дальше помогать людям ощутить себя живыми, получить положительный заряд и вдохновение думать о завтрашнем дне. Это то, что пишут в отзывах о наших выступлениях, буквально цитаты наших слушателей. Публика у нас удивительная, она очень разная – это и дети с родителями, и большое количество молодых людей, что здорово. Это дает надежду на то, что молодежь приобщается к классике через нас. Да, мы не классика в чистом виде и не претендуем на это. Но наше творчество как раз показывает людям, что классическая музыка очень многогранна и глубока, у нее могут быть разные формы подачи, и как раз современная обработка помогает расширять аудиторию слушателей. Сказать, где публика более дружелюбна, очень сложно. Вчера, например, был потрясающий концерт в Самаре! Я всегда перед выходом на сцену говорю ребятам: «Сыграйте сегодняшний концерт так, как будто он ваш последний». А они после завершения уверяют, что это был их лучший концерт. И, наверное, это их ощущение означает именно то, что поставленную задачу они выполняют на 100%. Недавно у нас был первый концерт в Ташкенте. Это моя родина, и я очень давно мечтала о том, чтобы выступить там, потому что когда-то я жила в этом городе, получила образование – закончила Ташкентскую консерваторию, и я знаю, какой интеллигентный, музыкальный, потрясающий народ там живет. Мне очень хотелось надеяться, что отклик зрителей после концерта будет не менее мощным, чем в других городах. И реакция публики превзошла мои ожидания, все прошло очень здорово.

— В декабре у вас планируется концерт в ММДМ, до того у вас уже были такие площадки, как Крокус Сити Холл и Кремлевский концертный зал. Почему выбрали именно ММДМ для Рождественского концерта, а не что-то покрупнее?

– Концерт в Доме музыки у нас традиционный, он далеко не первый. Каждый декабрь мы выступаем именно на этой площадке с Рождественским концертом и даже не ищем другой вариант. А вот, например, ежегодно в сентябре в Большом зале консерватории мы даем концерт в честь Международного дня музыки. Весной, обычно в апреле, мы выступаем либо в Крокусе, либо в Кремле. В этом году на площадке Крокус Сити Холла большим концертом мы отметили десятилетие коллектива. Думаю, многие его видели и по ТВ, и на нашем ютуб-канале. Это было грандиозное шоу. Мы именно так распределяем площадки, поскольку все наши концерты разнохарактерные — хочется и более камерных программ, и более масштабных. На каждый зал есть своя публика: кто-то не любит большие залы, кто-то, наоборот, предпочитает стадионы. Сейчас у нас в планах сделать проект на ВТБ арене, это не совсем обычный для нас формат, и интересно, как к нему отнесутся зрители. Но так как зал этот максимально уютный и мало похож на арену, то думаю, что зрителям там тоже будет хорошо. Конечно, всех планов пока не выдаю, они грандиозные, но очень надеюсь, что в нашем новом шоу примут участие звезды мирового фигурного катания. Детали расскажем чуть позже. А пока ждем Рождество, волшебную новогоднюю пору, и очень верим, что ничто не отменит любимого всеми праздника. Мы в свою очередь постараемся соответствовать атмосфере ожидания чуда и сделать идеальную музыкальную программу – и «Щелкунчик» Чайковского, и «Ирония судьбы», и Вивальди, без которого, конечно, никуда. И надеюсь, Фрэнк Синатра, и зажигательные латино-американские танцевальные ритмы. Программа еще в процессе подготовки, но то, что она будет разнообразной и интересной, отличающейся от программы в консерватории, мы точно обещаем. 11 декабря – Рождественский концерт в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский», а 17 декабря – в московском Доме музыки.

– Поделитесь вашими планами на ближайшее будущее.

– Наши ближайшие планы – это российский тур, который как раз сейчас набирает обороты. Поэтому график у нас плотный, впереди Казань и Ульяновск, Пенза, куда мы вернемся после большого перерыва, впервые выступим в Магнитогорске, давно не были в Оренбурге. А вот в любимом Екатеринбурге мы даем концерт почти каждый год и рады снова туда приехать. Будут Ижевск, Нижний Новгород – в общем, весь большой список городов, в которые мы скоро приедем, есть на нашем сайте belsuono.ru в разделе Афиша.

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