Учителей и руководителей лучших зарубежных русских школ наградили в Москве

В пятницу, 8 декабря, на выставке-форуме «Россия» прошло награждение победителей III Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом». Пл результатам творческого состязания, организованного Центром международного сотрудничества Минпросвещения России, награды получили представители 25 стран мира.

«Каждый проект, каждый урок, подготовленный участниками Конкурса – это настоящее открытие, – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов в своем послании победителям: – Но самое главное, что этот конкурс позволил учителям из СНГ, Европы, Азии, Африки, Америки и Ближнего Востока узнать о том, что они члены большого и дружного сообщества русских учителей за рубежом».

На сцене павильона №57 ВДНХ, где находится экспозиция Минпросвещения России, прозвучали имена победителей и названия лучших русских школ из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Турции, Египта, Германии, Франции Анголы, Мьянмы, Вьетнама, Дании, Сербии и Казахстана.

«Образование, если так можно выразиться – это «командный вид спорта», – подчеркнул референт Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов. – Одной из двух главных номинаций Конкурса стала категория «Лучший педагогический коллектив русской школы». Это действительно важно, что учителя создают новые методики не поодиночке, а вместе, в команде – а самое главное, могут благодаря Конкурсу делиться своими наработками с коллегами из других стран».

В специальных номинациях были отмечены работы учителей и школьных команд из Таиланда, ОАЭ, Катара, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, Палестины, Туркменистана, Индии, Бельгии, Испании, Армении и Кипра.

«Третий конкурс «Лучшая русская школа за рубежом» стал настоящим прорывом, – сообщил замминистра просвещения Российской Федерации Денис Грибов. – Конкурсантов оказалось так много, что нам пришлось на целую неделю продлить первый этап, чтобы успеть обработать заявки, поступающие со всех концов света».

В общей сложности в соревновании приняли участие 840 учителей-международников и школьных команд из 55 стран мира. «Наш Конкурс собрал представителей самой важной профессии – учителей – со всех континентов планеты», – отметил директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Усман Рассуханов.

В церемонии награждения учителей и руководителей лучших русских школ, ведущих обучение за рубежом, приняли участие замдиректора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Елена Галактионова, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, а также представители Издательства «Просвещение», Государственного исторического музея, Президентской библиотеки, Дома русского зарубежья им. Солженицына, ВЦХТ, Русской гуманитарной миссии, дирекции документального вещания телеканала RT, представители дипмиссий стран-участниц конкурса и ректоры российских педагогических вузов, реализующих международные проекты в сфере образования.

В завершении торжественной церемонии руководитель Центра международного сотрудничества Минпросвещения России Сергей Малышев отметил:

«На этом наш конкурс не завершается, уже завтра наши победители отправятся в Пятигорск, чтобы принять участие в образовательном форуме Минпросвещения России на базе Центра знаний «Машук» в Пятигорске. Уверен, что эти знания придадут новый импульс работе русских школ за рубежом, и уже в следующем году мы встретимся вновь на следующем конкурсе».