Павел Музыка выступил на форуме #ИнженерыРешают в Ростове-на-Дону

Всероссийский форум прошел уже в четвертый раз, на площадке Донского государственного технического университета собрались более 250 участников из 40 высших учебных заведений и 30 компаний.

Двухдневная программа была посвящена обсуждению роли университета в создании технологических продуктов — от научных идей и инженерных разработок до прототипов, стартапов и внедренных решений.

Генеральный директор ИОТ-университета, директор по развитию ИТ-платформы Modeus Павел Музыка выступил на форуме с темой «Матрица гибкости образовательных программ: всегда ли достаточно выбора «1 из 3» для ИОТ?».

«На форуме я плотно участвовал в двух дискуссиях. Первая была посвящена гибкости образовательных программ. Там я представил матрицу гибкости — инструмент, который задает систему координат для анализа многообразия и выбора каждым университетом идеальной для его задач и ситуации конфигурации гибкости. Коллеги активно обсуждали тему, а также подискутировали о докладе про гибкость образовательных программ в Китае. Что любопытно, согласно матрице гибкости, китайские университеты либо реализуют распределительные требования, либо свободные элективы, но при этом дают разную степень гибкости по выбору программ: от ограниченных майноров до полноценных двух мейджоров.

Вторая дискуссия была посвящена появлению генеративного ИИ и его влиянию на университеты. Обсуждали в режиме групповой работы, самая жаркая дискуссия была вокруг вопроса о том, как в принципе должен измениться подход к квалификации студентов. Уже всеми признано, что текущий подход с письменными курсовыми и ВКР не работает, а нового — никто не предложил. И это требует не только изобретения нового формата, но и переосмысления, в чем заключается, на самом деле, квалификация? В дискуссии были как банальные, так и одиозные гипотезы ответа, но пока все сводится к вердикту «надо бы еще подумать», — поделился Павел Музыка.

На форуме участники обсудили ключевые вызовы на панельной дискуссии с ректорами ведущих инженерных университетов страны, познакомились с успешными кейсами в формате «Практики в действии», приняли участие в формате «Инженеры решают. Наука», посвящённом роли исследований в технологическом развитии, познакомились со студенческими разработками в формате «Ставка на продукт», приняли участие в работе круглых столов и проектных групп, посвящённых искусственному интеллекту в университете, образовательным результатам студентов, реинжинирингу учебного занятия и мягким навыкам современного инженера.

Открыла мероприятие заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова: «Само название #Инженеры решают лучше всего отражает суть первоочередных задач, стоящих перед нашей страной, поскольку именно инженеры, будучи не только профессионалами своего дела, но и патриотами своей страны, успешно отвечают на вызовы времени. Инженер – это миссия».

С установочным докладом «От исследовательского к технологическому университету: новая роль инженерного образования» выступил доктор технических наук, профессор, первый ректор Московской школы управления Сколково Андрей Волков. Спикер провел для участников исторический экскурс, проследив эволюцию инженерного образования в России — от становления профильных институтов в 1930-е годы до современных. опустили и перестали в них смотреть».

Ключевым событием первого дня форума стала панельная дискуссия, модератором которой выступил Андрей Волков. Помимо ректора ДГТУ Бесариона Месхи в ней приняли участие ректор Южного федерального университета Инна Шевченко, ректор Уральского федерального университета Илья Обабков, ректор Благовещенского государственного педагогического университета Вера Щекина и ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

Бесарион Месхи подчеркнул: «Пока еще мы не сформировали инженера, который отвечает всем требованиям, потому что недостаточно имеем профессионалов, способных правильно передать студентам знания. Однако работа только началась, и стоящий умирает, а идущий одолевает».

Илья Обабков заострил внимание на двух сдвижках, которые ставят его в тупик: «Во-первых, инженерий стало такое количество, что их не пересчитать. Непонятно, кого надо готовить: инженеров-исследователей, конструкторов, технологов, эксплуататоров? Во-вторых, современные студенты приходят в вузы без четкого понимания, кем они хотят быть. Поэтому ключевая задача — найти баланс между фундаментальной подготовкой и практикой».

Инна Шевченко посетовала на то, что из учебного процесса исчезло право на ошибку: «Инженерное мышление не сформируется, если в процессе обучения ничего не сломал, ничего не нарушил». По мнению ректора, передовая инженерная школа — это не просто подготовка кадров под текущие параметры производства, а ставка на 10-15 лет вперед. Саму школу она назвала «зоной экспериментов», которая позволяет отличить инженеров.

Подводя итог дискуссии, Андрей Волков заметил: «Основная проблема — наши представления, а не обстоятельства, ресурсы, время, регулятор, плохо подготовленные школьники. Это все окружающие формы. Но то, как мы мыслим образование, те представления, которыми мы пользуемся, являются результатом успехов и поражений, которые мы наблюдали. Если удается «докопаться до фундамента этих представлений и иногда их немножко подкорректировать, будет самое большое счастье и самый большой результат таких дискуссий».