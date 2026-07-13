Главгосэкспертиза России одобрила корректировки детского театра в Симферополе

Крымский государственный центр детского театрального искусства — один из значимых инфраструктурных проектов в рамках программы социально-экономического развития региона. Строительство ведётся в Симферополе на улице Горького — на месте старого театра кукол. После длительного перерыва работы возобновились, а Главгосэкспертиза России одобрила корректировки проектной документации. Что же изменилось и каким будет новый центр — разбираемся в обзоре.

Общая площадь здания составит около 8 332 кв. метров, площадь застройки — 1 646,9 кв. м. Центр сможет одновременно принимать 400 зрителей: 300 мест в Большом зале и 100 — в Малом. При этом в первом и втором рядах партера установят съёмные кресла для маломобильных посетителей — доступная среда продумана с самого начала.

Комплекс не ограничивается зрительными залами. Здесь разместятся: репетиционные и бытовые помещения для артистов и технического персонала; производственные мастерские полного цикла — от пошива костюмов до декораций и творческие студии для детей, где юные дарования смогут развивать свои таланты.

Фактически это будет полноценная театральная «фабрика», где можно не только показывать спектакли, но и создавать их с нуля.

В ходе экспертного сопровождения проектная документация претерпела несколько изменений. Обновлены технические условия на подключение к системам теплоснабжения и водоотведения. Пересмотрены конструктивные и архитектурные решения — в частности, скорректированы фасады и поэтажная планировка. Обновлены перечни оборудования и схемы автоматизации, связи и других инженерно-технических систем.

Все изменения направлены на повышение функциональности и безопасности будущего центра.

По завершении строительства Симферополь получит современную детскую театральную площадку, которая станет точкой притяжения для юных зрителей и артистов всего Крыма. После внесённых корректировок проект стал ещё более продуманным — с учётом доступности, инженерных нюансов и творческих потребностей. Остаётся дождаться завершения строительства, чтобы оценить результат в полном объёме.

Застройщик — Государственное казённое учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». Генеральный проектировщик — ООО «Градиант».