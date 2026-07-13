ДомойРегионы РоссииГлавгосэкспертиза России одобрила корректировки детского театра в Симферополе
Регионы России

Главгосэкспертиза России одобрила корректировки детского театра в Симферополе

By: T1

Date:

Похожие публикации

Интервью

Татьяна Красовская: «Самый эффективный путь — самый прямой: перестать копировать и начать искать свое»

Татьяна Красовская — художник из Рязани, её путь в...
Москва

От живописи до скульптуры: Ульяновск празднует 90 лет в искусстве

Совсем скоро в Галерее Союза художников России стартует масштабная...
Регионы России

Главгосэкспертиза России одобрила корректировки детского театра в Симферополе

Крымский государственный центр детского театрального искусства — один из...
Москва

«Выступление Сталина»: утраченный шедевр Герасимова займёт место в «ВДНХ ЭКСПО»

Монументальное полотно, которое считали безвозвратно утерянным более полувека, вскоре...
Интервью

ÁARPI: «Я всегда знала, что буду петь»

Вокалистка ÁARPI прошла большой творческий путь – от участницы...

Крымский государственный центр детского театрального искусства — один из значимых инфраструктурных проектов в рамках программы социально-экономического развития региона. Строительство ведётся в Симферополе на улице Горького — на месте старого театра кукол. После длительного перерыва работы возобновились, а Главгосэкспертиза России одобрила корректировки проектной документации. Что же изменилось и каким будет новый центр — разбираемся в обзоре.

Общая площадь здания составит около 8 332 кв. метров, площадь застройки — 1 646,9 кв. м. Центр сможет одновременно принимать 400 зрителей: 300 мест в Большом зале и 100 — в Малом. При этом в первом и втором рядах партера установят съёмные кресла для маломобильных посетителей — доступная среда продумана с самого начала.

Комплекс не ограничивается зрительными залами. Здесь разместятся: репетиционные и бытовые помещения для артистов и технического персонала; производственные мастерские полного цикла — от пошива костюмов до декораций и творческие студии для детей, где юные дарования смогут развивать свои таланты.

Фактически это будет полноценная театральная «фабрика», где можно не только показывать спектакли, но и создавать их с нуля.

В ходе экспертного сопровождения проектная документация претерпела несколько изменений. Обновлены технические условия на подключение к системам теплоснабжения и водоотведения. Пересмотрены конструктивные и архитектурные решения — в частности, скорректированы фасады и поэтажная планировка. Обновлены перечни оборудования и схемы автоматизации, связи и других инженерно-технических систем.

Все изменения направлены на повышение функциональности и безопасности будущего центра.

По завершении строительства Симферополь получит современную детскую театральную площадку, которая станет точкой притяжения для юных зрителей и артистов всего Крыма. После внесённых корректировок проект стал ещё более продуманным — с учётом доступности, инженерных нюансов и творческих потребностей. Остаётся дождаться завершения строительства, чтобы оценить результат в полном объёме.

Застройщик — Государственное казённое учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». Генеральный проектировщик — ООО «Градиант».

кот спит - артмосковия работает

Наши медиа:

  • АртМосковия - новости культуры и искусства, спорт, корпоративные новости, интервью;
  • Жизнь - это стиль! – звезда, мода, медийные персоны, шоу, интервью, за рубежом, светская жизнь;
  • СК: СпортКультура – спорт, культура, искусства, мода, лайфстайл, интервью;
  • 366info.ru – межотраслевой общетематический портал.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Русское шампанское против французского: новая историческая драма «Голицын»