В Мурманской области определили лучшие корпоративные музеи Северо-Запада

Мероприятия регионального тура СЗФО VIII Национальной премии «Корпоративный музей» прошли в Мурманской области. Национальная премия «Корпоративный музей» – это уникальная возможность для компаний не только продемонстрировать свои достижения в области сохранения культурного и исторического наследия, но и обменяться передовым опытом.

Трехдневная программа объединила более 70 участников из 10 регионов Северо-Запада России. Всего на конкурс в 10 номинациях было принято 47 проектов от 36 корпоративных музеев. Ключевым партнером тура выступило Частное учреждение культуры «Интерактивный центр ФосАгро».

В шорт-лист регионального тура премии вошли музеи предприятий ведущих российских компаний: АО «ОСК», ГК «РОСАТОМ», ГК «ФосАгро», АО «ОДК», Банк России, ГП «Севергрупп», ПАО «Россети», АО «Группа «Илим», ГУП «Петербургский метрополитен», Светогорский ЦБК, Пивоваренный дом «Бавария», Музей трудовой и боевой славы Архангельского тралового флота, ПАО «Акрон», АО «123 АРЗ», АО «Светлана», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», а также музеи образовательных учреждений: СПбПУ, ПГУПС, Вологодская ГМХА.

Деловая программа тура включила публичные защиты инновационных проектов и профильную дискуссионную сессию. Директор «Интерактивного центра ФосАгро» Юлия Бондаренко представила экспертам результаты объединения четырех корпоративных музеев компании в Кировске, Череповце, Волхове и Балаково в единую сеть.

«Сегодня это не просто музейные пространства, а мультиформатные площадки, главная задача которых – экологическое просвещение, популяризация естественно-научных дисциплин, а также помощь молодым людям в выборе будущей профессии. Наша миссия заключается не только в сохранении и передаче знаний, но и в укреплении связей между поколениями», — отметила Юлия Бондаренко.

Масштабный синергетический эффект от интеграции музеев в единую структуру подтвердили и внешние эксперты. Переход на общие стандарты работы позволил запустить крупные социальные и партнерские проекты с участием ведущих музеев страны, а также ведомств МВД и МЧС.

Помимо деловой программы, участники ознакомились с инфраструктурой региона, посетив Музейно-выставочный центр «Апатит», производственные объекты Кировского филиала АО «Апатит», Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина и горнолыжный курорт «Большой Вудъявр».

Столица Кольского Заполярья впервые стала площадкой для проведения события. Торжественная церемония награждения победителей прошла в конгресс-отеле «Меридиан». Награды в номинации «Развитие территорий» вручила заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

«Для нас большая честь принимать такое значимое мероприятие в столице Русской Арктики. Отмечу, что сохранение исторической памяти и развитие музейного дела — приоритетные направления народной программы «На Севере – жить!». И это не просто лозунг, а план действий для создания комфортных условий, чтобы люди хотели здесь жить, работать и растить детей. Именно через историю предприятий, через судьбы людей, стоявших у истоков освоения Арктики, мы воспитываем чувство гордости за свою малую родину и укрепляем связь поколений. Особенно значимо для нас, что мероприятие проведено в Год столетия музейного дела Кольского Севера и 110-летия Мурманска. Уверена, что участие в премии даст импульс для развития корпоративных музеев, а Мурманск запомнится как место, где рождаются новые проекты и идеи», — отметила вице-губернатор.

«Национальная премия «Корпоративный музей» — единственный в мире конкурс, объединяющий промышленные музеи в профессиональное сообщество. Премия проводится с 2018 года. Это первый региональный тур для музеев Северо-Западного федерального округа, Мурманск стал достойной площадкой для такого события. Корпоративные музеи сегодня решают важнейшие задачи: они становятся точками притяжения на своих территориях, ведут профориентационную работу со школьниками, сохраняют историю не только предприятий, но и целых регионов. Это мощный инструмент просвещения и воспитания, который помогает закрывать кадровые вопросы и укреплять культурные связи между территориями. Уверена, что премия и дальше будет способствовать развитию этого института», — подчеркнула генеральный директор Национальной премии «Корпоративный музей» Наталья Нечаева.

«Сегодня корпоративные музеи стали мощной силой трансляции государственных смыслов и площадкой живой эстафеты по передаче подрастающему поколению традиционных российских ценностей, — отметила эксперт Премии, социальный архитектор, член РАСО Алена Август. – Думаю, администрациям регионов и городов сотрудничество с музеями сообщества поможет в реализации и кадровых, и патриотических, и соцархитектурных проектов».

Все лауреаты тура вошли в список финалистов федерального этапа VIII Национальной премии «Корпоративный музей», которыйпройдет в ноябре. Гран-прирегионального тура СЗФО VIII Национальной премии «Корпоративный музей» присужден корпоративному музею Светогорского целлюлозно-бумажного комбината (г. Светогорск, Ленинградская область).