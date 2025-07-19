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Пазл жизни: новая композиция tAISh раскрывает тайны человеческой судьбы

editor
By editor
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taish

Группа tAISh объявляет о выходе своей новой композиции «Пазл», которая премьера которой, состоялась 18 июля. Этот трек продолжает уникальную музыкальную вселенную, созданную автором-исполнителем Таис Логвиненко, чье творчество уже завоевало сердца критиков и слушателей по всей стране.

Новая песня «Пазл» вдохновлена личной историей Таис во Владивостоке.

«Перед концертом я отправилась одна гулять по городу. Спустилась к набережной, был холодный ветреный вечер, вокруг ни души, из всех ларьков работал единственный, где продавали чай с лопающимися шариками. Купила и села на камень на берегу Амурского залива. Пила чай, лопала во рту шарики и считала волны. Я уже сбилась со счета, а волны всё не сдавались и появлялись снова и снова. Мне подумалось это так схоже с человечеством. С людьми столько всего происходит, а они всё так же рождаются, улыбаются и всё так же любят. Так начал складываться «Пазл»», — делится певица.

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