Смешарики выпустили новый альбом «Полная погоня» 

На лейбле Riki Music вышел новый электронный альбом Смешариков, состоящий из ремиксов легендарной темы «Погоня».
Это одна из самых популярных музыкальных композиций из анимационного сериала «Смешарики». Впервые она прозвучала в 2004 году в эпизоде «Как собрать друзей по-быстрому», а огромную популярность получила после серии «Большие гонки» 2005 года. Под классическую тему «Погони» фанатами снято уже более 100 тысяч видео в социальных сетях. В новом альбоме Смешарики расширяют вселенную знаменитой композиции, выпуская 5 разножанровых ремиксов, среди которых DnB remix, trap remix, breakbeat remix*, а также Speed Up** версия «Погони».