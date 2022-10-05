Педагоги посетили Останкинскую телебашню в преддверии Дня учителя

В рамках Большой учительской недели, приуроченной ко Дню учителя, Академия Минпросвещения России и Останкинская телебашня организовали педагогам увлекательную экскурсию. Насладиться видами осенней Москвы с высоты 337 метров со смотровой площадки Останкинской телебашни 4 октября приехали 38 классных руководителей: победители региональных конкурсов профессионального мастерства, активные организаторы воспитательных мероприятий.

Педагоги посетили уникальный интерактивный мультимедийный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением, которое позволяет узнать об инженерных особенностях и технических характеристиках уникального сооружения. В завершение экскурсии педагоги сделали памятные фотографии на стеклянном полу с видом на столицу.

Это первый опыт сотрудничества Останкинской телебашни с Академией Минпросвещения России, в дальнейшем планируется расширение взаимодействия в области образования.

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