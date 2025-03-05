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Домой366INFO.RUРЦИС поделился с Таджикистаном опытом цифровизации сферы интеллектуальной собственности

РЦИС поделился с Таджикистаном опытом цифровизации сферы интеллектуальной собственности

editor
By editor
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таджикистан
Фото © пресс-служба РЦИС

Председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский посетил с рабочим визитом город Душанбе, где встретился с директором Агентства инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан Хуршедом Мирзо и главой «Национального патентно-информационного центра» Мирзо Исмоилзода. В ходе переговоров удалось наметить точки соприкосновения и планы возможного сотрудничества.

Андрей Кричевский рассказал коллеге о деятельности общественно-государственной организации в России. «Главная задача РЦИС – обеспечить устойчивый оборот интеллектуальных прав на территории страны. Такой оборот невозможен без исчерпывающих сведений о результатах интеллектуальной деятельности и правах на них. Именно эти сведения содержатся в распределенном реестре РЦИС.РФ. Данные в блокчейне нельзя стереть или подменить, а потому участники рынка могут без опаски использовать их при заключении сделок».

Другие направления работы РЦИС, по словам Андрея Кричевского, включают международное сотрудничество, просветительскую и образовательную деятельность. РЦИС охотно делится своей экспертизой в сфере цифровой трансформации рынка интеллектуальной собственности как с региональными администрациями, так и с государствами в периметре ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС.

РЦИС работает на стыке интеллектуальной собственности и информационных технологий, пояснил Андрей Кричевский: «Мы заметили, что именно на пересечении ИТ и ИС есть обширные возможности строительства полезных сервисов и реорганизации целых предприятий и отраслей. И частный бизнес, и государство активно задействуют нашу инфраструктуру в своих проектах».

Председатель РЦИС отметил, что организация открыта к сотрудничеству и готова предоставить Агентству инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан необходимые компетенции и технологии для цифровизации сферы интеллектуальной собственности. Стороны сошлись в том, что именно инфраструктурные решения сегодня во многом определяют развитие рынка интеллектуальных прав, инноваций и экономики в целом.

Агентство инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан было создано президентом Эмомали Рахмоном не так давно. Его основные задачи – формирование электронного правительства, цифровизация сферы государственных услуг, поддержка стартапов и подготовка кадров для новой экономики. Агентство активно налаживает международное сотрудничество, привлекая из разных стран экспертов для обмена опытом цифровой трансформации государства, науки и бизнеса.

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