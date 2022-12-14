ПЕРМЬ: Оперой для титров и нейросетей с оркестром откроется новый 2023 год

В Пермском театре оперы и балета идут репетиции первой премьеры 2023 года — оперы «Похмелье».

Ее основой стала пьеса драматурга Полины Коротыч, которую композитор Георгий Федоров, режиссер Федор Федотов, дирижер Иван Худяков-Веденяпин и медиахудожник Егор Пшеничный превращают в спектакль, переосмысляющий привычные границы оперного жанра. Премьера будет представлена 13 и 14 января на сцене Частной филармонии «Триумф».

Ставка на новое поколение российских композиторов, дирижеров, режиссеров, художников — основа художественной политики Пермской оперы. Подтверждая этот тезис, театр открывает 2023 год премьерой, которую создает молодая команда постановщиков: средний возраст создателей спектакля — 26 лет.

«Похмелье» станет дебютом в качестве музыкального руководителя постановки для дирижера Пермского театра оперы и балета Ивана Худякова-Веденяпина, который работает над проектом вместе с Федором Федотовым — режиссером новой постановки оперы-притчи Бенджамина Бриттена «Река Керлью», вошедшей в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая Маска — 2023». Петербургский композитор Георгий Федоров, победитель Всероссийского конкурса композиторов симфонической музыки Красноярской краевой филармонии «Симфония Сибири» (2016), написал одноактную оперу «Похмелье» на одноименный текст драматурга Полины Коротыч, отмеченный престижными конкурсами «PROдвижение» (2019) и «Большая Ремарка» (2020). Медиахудожник спектакля Егор Пшеничный знаком пермской публике как соавтор проекта «ЛИМБ», также созданного вместе с Федором Федотовым и впервые представленного на Дягилевском фестивале — 2021.

«Похмелье» — монодрама, поток сознания главного героя, который в состоянии похмельной муки бесцельно бредет утром по городу. На своем пути он встречает знакомых и незнакомых людей, слушает исповеди случайных собеседников, и болезненно реагирует на поток света, звуков и запахов. Команда постановщиков, следуя философии новой искренности, сознательно работает в «нижнем» стиле, опираясь на эстетику панельных домов и торговых центров.

«Похмелье» препарирует окружающую действительность, подчеркивая ее сюрреалистичность, а драматургия спектакля строится на референсах к поп-культуре, что делает его обращенным к широкой аудитории и показывает новые грани восприятия привычных нам вещей. Авторы постановки активно работают с цифровыми технологиями, включая искусственный интеллект — соавтором медиасценографии «Похмелья» становится нейросеть.

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