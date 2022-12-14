В Красноярске реконструируют здание музыкального театра

Красноярская краевая государственная экспертиза рассмотрела документацию на реконструкцию здания Красноярского музыкального театра. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Музыкальный театр, один из самых популярных среди красноярских зрителей, был основан в 1959 году как театр музыкальной комедии. На его сцене идут классические оперетты, мюзиклы, рок-оперы и детские музыкальные сказки. Артисты театра не раз получали престижные театральные награды, в том числе «Золотую маску».

В 1991 году театр переехал по адресу проспект Мира, 129 – в здание, перестроенное по проекту члена-корреспондента Российской Академии художеств, заслуженного архитектора России и почетного гражданина Красноярска Арэга Демирханова. За прошедшие с тех пор годы в здании делали только косметический ремонт, теперь настало время для его реконструкции. Работы идут в несколько этапов: ремонт крыши и фундамента, благоустройство площади перед зданием, отделочные работы внутри него, обновление сцены и оснащение ее современным оборудованием.

Проектную документацию разработал проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект».

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