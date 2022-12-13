САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Премьера спектакля «Оружие сердец» в Молодежном театре на Фонтанке

Обращение Молодежного театра на Фонтанке к творчеству Андрея Платонова, писателя и драматурга, прошедшего Гражданскую и Великую Отечественную войны, не случайно. Один из самых заметных прозаиков первой половины ХХ века в своих произведениях вывел множество удивительных, глубоких и хрупких человеческих миров. Описание Платоновым судеб, ощущений и переживаний людей настолько точно и реально, что его тексты подолгу не отпускают, заставляют обращаться к ним вновь и вновь.

Путь к читателям рассказа «Возвращение» (в первой публикации 1946 года – «Семья Иванова»), описывающего внутренние сломы и непростые решения героев, переживших войну – в тылу и на переднем крае, был сложен. Идея рассказа родилась из… киносценария, так и не воплотившегося в киноленту. Несмотря на правдоподобность и послевоенную обыденность случая из жизни одной семьи, текст при жизни автора не раз подвергался идеологической правке. Жесткая рука редактора-цензора убирала целые фразы, стирала из быта героев следы бедности, необразованности, исправляла даже возраст действующих лиц. Это не спасло Платонова от обвинения в том, что главный герой, поставленный автором на распутье выбора неприятия или прощения, легкомысленен и недостоин звания советского офицера. Но история, рассказанная Андреем Платоновым, намного тоньше и сложнее всех возможных штампов и клише. Это история боли, выбора, внутренней борьбы, бережного отношения к человеческой жизни. Насколько сюжет, характерный для событий 80-летней давности, близок и понятен сегодняшнему зрителю, покажет премьера…

В ролях: заслуженный артист России Сергей Барковский, Дарья Вершинина, Владимир Маслаков, заслуженная артистка России Регина Щукина, заслуженная артистка России Зоя Буряк, Нина Лоленко, Мария Вершинина, Александр Черкашин, Александр Тихановский, Марина Ордина, Александр Скуман; студенты РГИСИ (мастерская С.Я. Спивака): Ян Юркевич, Ульяна Ворожейкина, Тимур Ширзадов, Екатерина Родионова, Анастасия Нечаева, Александра Прохорова, Максим Малуев.

Юрий Цуркану – российский театральный режиссёр, актёр, театральный педагог. Окончил Кишинёвскую консерваторию по классу «Артист драматического театра» и Лениградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне РГИСИ) по специальности «Режиссура драмы» (ученик Г.А. Товстоногова, А.И. Кацмана и И.Б. Малочевской). В 90-е и начале 2000-х работал в Петрозаводске. С 2008 года – штатный режиссер театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова», на сцене которого поставил более десятка спектаклей по произведениям русской, советской и современной отечественной драматургии. Сотрудничал с театрами «Приют комедианта», Академическим театром им. Ленсовета, театром-фестивалем «Балтийский дом». Сценические интерпретации пьес Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Леонида Андреева, Евгения Шварца, Аллы Соколовой, Михаила Рощина, Надежды Птушкиной, Ярославы Пулинович, Николая Коляды и других авторов принесли режиссеру известность и заслуженные награды: Цуркану является четырехкратным лауреатом республиканской театральной премии Карелии «Онежская маска» и лауреатом Премии имени Евгения Лебедева «За выдающийся вклад в развитие русского национального театрального искусства». К прозе Платонова впервые обратился в 2001 году на сцене Национального театра Карелии.

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