В Якутии снимают фильм «Белая Земля» с японским актёром Кейсуке Номура в главной роли

Якутский режиссёр Степан Бурнашёв приступил к съёмкам своего нового короткометражного фильма «Белая Земля», главную роль в котором исполняет известный японский актёр Кейсуке Номура. Проект реализуется при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) – картина стала победителем конкурса игровых короткометражных фильмов, проведенного фондом в конце 2025 года.

Съёмки фильма проходят в Якутске, селе Хатассы (Республика Саха), а также запланированы в Токио (Япония).

«Белая Земля» – очень личная история о семье, одиночестве и о том, как трудно иногда сказать близким самое важное. Лента отражает якутскую самобытность – сдержанность, внутреннюю силу, уважение к родным и бережное отношение к традициям. В тоже время темы, к которым обращается «Белая Земля», близки и понятны зрителям в любой стране, в независимости от культурного контекста.

Главный герой «Белой Земли» Хару (Кейсуке Номура) – представитель заиничи (японских корейцев). Его семью много лет назад разделила Корейская война: часть родни осталась в Японии, другая обрела новый дом в Якутии. Спустя десятилетия Хару прилетает в Якутию, где его встречают родственники, связь с которыми была утрачена.

Его принимают в деревенском доме: фотографии на стенах, семейный архив, простая еда, размеренный ритм жизни. Постепенно он включается в местную жизнь – занимается хозяйством, ухаживает за лошадьми, помогает в повседневных делах, сопровождает родных на зимних работах и вместе с ними выходит на лёд замёрзшей реки. Место, куда он приехал чужим, постепенно становится для него своим.

«Я хочу снять кино о том, как люди снова становятся близкими, – без громких слов, через совместные дела и заботу друг о друге. Для меня здесь важно быть просто наблюдателем. Люди на экране – семья, а съёмочная группа – словно невидимые гости в их доме. В фильме вместо музыкального сопровождения будут живые звуки дома, снега, воды и дыхания. Это будет спокойное, честное кино о повседневной жизни, где чужой постепенно становится своим, а между людьми рождается ощущение общего «мы»», – поделился своим творческим замыслом Степан Бурнашёв.

Над фильмом работает команда известных кинематографистов. Оператором-постановщиком выступил Семен Аманатов («Черный снег», «Не хороните меня без Ивана», «Надо мною солнце не садится», «Царь-Птица», «Уралочка»). Второй режиссер – Анастасия Питель, которая, приехав однажды в Якутию, осталась здесь жить и работать.

Главные роли исполняют Кейсуке Номура и Степан Порядин. Кейсуке Номура – японский актёр театра и кино, живёт и работает в Токио, известен по фильмам «Посетители», «Васаби – вовсе не сказка» и популярному японскому телесериалу «Герой Ёсихико и семеро избранных». Во время съёмок в Якутии для актёра многое оказалось впервые: он столкнулся с морозом минус 40 градусов, познакомился с местными традициями и бытом, попробовал строганину и другие блюда якутской кухни.

Степан Порядин – известный якутский актёр и продюсер; в его фильмографии – дилогия «Агент Мамбо», «Спидстар» и одна из самых успешных лент якутского проката прошлого года – «КСБ: Как стать боссом».

Также в фильме снялись заслуженные артисты Республики Саха (Якутия) Маргарита Борисова, ранее сыгравшая в фильме Степана Бурнашева «Пентхаус», и Пётр Андреев, работавший с режиссёром над картиной «Наша зима».

Степан Бурнашев – режиссёр, сценарист и продюсер из Республики Саха (Якутия). Его фильмография насчитывает более 15 режиссёрских работ, а также свыше 30 проектов, где он выступал сценаристом, монтажером или продюсером. Фильмы Бурнашева являются участниками международных киносмотров – Варшавского международного кинофестиваля, Пусанского МКФ, Бангладешского МКФ и других.