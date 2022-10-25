Персональная выставка Ольги Шагиной «Fragments» открывается в галере Reloft ART

Fragments – персональная выставка Ольги Шагиной в галерее Reloft ART. В рамках проекта будут представлены как новые абстрактные работы, так и ставшие знаковыми в живописи художницы.

Ольга Шагина. Ангелы и демоны

Ольга Шагина. Прогулка по бульварам

Ольга Шагина. Ассиметрия

Ольга Шагина. Взгляд через февраль

Ольга Шагина. Соло на саксофоне

Ольга Шагина. Управляемый хаос

Работы Ольги Шагиной напоминают фрагментарное повествование, где каждый эмоциональный и интеллектуальный «отрывок» реальности отличается особой целостностью. Точность и выверенность композиции создает в работах художницы эффект предельной концентрации смысла. Каждый, казалось бы, стихийный подтек, след капли на холсте, управляется и не управляется одновременно: в этом наблюдении за соотношениями текстур и цветовых пятен заключен поиск внутренней гармонии.

Одно из уникальных явлений в абстракции художницы – сочетание внутреннего движения и внешней строгости формы. Через этот контраст создается то напряжение, которое усиливает и обостряет в работах впечатление непрерывно совершающегося действия.

Ольга Шагина – московская художница, член Московского Союза художников. Окончила монументальное отделение МХПИ им. Строганова. Призер выставки-конкурса «Золотая кисть — 2004», участник 11 персональных и более 70 групповых выставок. Картины находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Государственного Литературного музея, корпоративных и частных коллекциях России, США, стран Западной Европы.

Выставка работает 2 ноября — 3 декабря.

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