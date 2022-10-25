Вечер камерной музыки в Московской консерватории

30 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет камерный вечер: на сцену выйдут одаренные музыканты – виолончелист Рустам Комачков, скрипачка Юлия Игонина и пианист Евгений Стародубцев.

Для взыскательной столичной публики прозвучат избранные сочинения зарубежных и отечественных композиторов – Бетховена, Шумана, Сибелиуса и Рахманинова.

Рустам Комачков – российский виолончелист, лауреат международных конкурсов и постоянный участник таких фестивалей, как «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», «Левитанский фестиваль в Плёсе» и другие. Ведет активную концертную деятельность как солист и в составе камерных ансамблей. Сотрудничал с дирижерами Владимиром Федосеевым, Александром Сладковским, Теодором Курентзисом, Владимиром Вербицким, Денисом Лотоевым и т.д. Гастролировал в городах России, а также в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Южной Корее, Аргентине и других странах.

Юлия Игонина — одна из самых заметных и ярких российских музыкантов молодого поколения. Одухотворенность, цельность, глубокое проникновение в замысел композитора — отличительные черты ее зрелого исполнительского стиля. Многогранный репертуар скрипачки включает в себя более 30 концертов для скрипки с оркестром, множество сонат, концертных пьес и произведений разных эпох. Юлия играет на прекрасном итальянском инструменте работы мастера Винченцо Панормо (1700 г.), предоставленном Государственной коллекцией уникальных музыкальных инструментов.

Юлия выступала в таких залах, как Виктория Холл в Женеве, Лисиньский Холл в Загребе, «Century Theatre» в Пекине, зал Оперного театра в Тель-Авиве, залах Московской консерватории и Филармонии Санкт-Петербурга; принимала участие в фестивалях «Semains Musicales de Tur» во Франции, «Звезды планеты» в Ялте (Украина), «Sion-Valais» в Швейцарии, «Efes classic music festival» в Турции, «Central European music festival» в Словакии, «Беларуская музыкальная весна» в Минске, «Nomus festival» в Сербии в Днях культуры России в Китае, Вьетнаме, Македонии, Хорватии и Югославии.

«Художник фортепиано», «хореограф клавиатуры», «абсолютно экстраординарный музыкант» – именно так в зарубежной прессе называют пианиста Евгения Стародубцева.

На счету музыканта множество побед на международных конкурсах, таких как «Cidade do Porto» (Португалия), «Jean Francaix» (Франция), «A.M.A. Calabria» (Италия) и др. Ему рукоплескали слушатели в концертных залах по всей Европе. Ценители музыкального искусства были восхищены выступлением пианиста на Музыкальном фестивале памяти Д. Шостаковича в Амстердаме (2007). Диски с произведениями XX века в его исполнении вышли в Канаде и Франции. Артист также известен как композитор.

Начало в 19:00.

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