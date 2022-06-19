Kupol Gallery представила персональная выставка Сергея Ратчина в Cube.Moscow.

Художник родился в 1983 году и с детства был увлечен изобразительным искусством, впоследствии окончил Тульское училище искусств им. Даргомыжского, отделение живописи.

Работы Сергея Ратчина отличает меланхоличный характер, они словно останавливают время: изображённые на них персонажи, предметы и пейзажи застывают в моменте, схваченном художником. Сергей Ратчин создаёт искусство, которое невозможно не прочувствовать: мимолетные мгновения жизни, отраженные в его картинах, обладают почти неуловимым очарованием — зритель становится участником произведения, при просмотре работ мысленно переносится в пространства полотна, предаваясь всплывающим из памяти давним воспоминаниям или образам.

Работы Сергея Ратчина часто экспонируют в Москве, а картины художника хранятся в музеях и галереях России, а также в частных собраниях.

Сергей Ратчин. Яблоко сна

Сергей Ратчин. Создание Шекспиром банальной истории

Сергей Ратчин. После грозы

Сергей Ратчин. Плёс серебристый

Сергей Ратчин. Охота на царя

Сергей Ратчин. Ночная прогулка

Сергей Ратчин. На сером волке

Сергей Ратчин. Космос рядом

Сергей Ратчин. История простых вещей

Сергей Ратчин. Золотая эпоха

Сергей Ратчин. Закружилась голова

Сергей Ратчин. Волновой эффект

Сергей Ратчин. Вверх ногами

Сергей Ратчин. В мире аллергии у кошек на людей

Сергей Ратчин. Были не готовы

Сергей Ратчин. Большая вода

Сергей Ратчин. Белый Питер

Выставка завершит работу 4 июля.

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