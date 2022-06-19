Выставка художественных работ Никиты Чернорицкого открывается в ММОМА

Московский музей современного искусства и Галерея «Триумф» 1 июля 2022 года представляют выставку Никиты Чернорицкого «Край», посвященную пограничным состояниям человека и изучению понятия внешних и внутренних границ и пределов. Выставка проходит в рамках совместной программы поддержки молодого искусства «Молодые львы».

Проект «Край» стал продолжением выставки Никиты Чернорицкого «Метод. Грани» (2018) и следующим шагом в работе с восприятием пространства. Живописные работы художника выполнены на глухом черном фоне, а все изображенные предметы резко выступают из него яркими локальными цветовыми пятнами, словно выхваченные направленным лучом света. В этих работах можно заметить черты, близкие кинематографическому искусству, гиперреализму и ассоциации с техникой контрастной испанской живописи XVII-XVIII столетий. При этом все изображенные художником фигуры обезличены, лишены индивидуальности – идентифицировать их можно по очертаниям, сами же объекты скрыты за изображенными драпировками ткани и глянцевой материи.

Здесь, наконец, раскрывается тема пограничного состояния – как знакомые объекты меняют в глазах зрителя свою идентичность на черном фоне, ассоциирующимся с «краем», вбирающим в себя все сущее, находящимся вне времени и места и являющимся по своей сути пустотой. Серия монохромных деревьев еще ярче отражает метафору перехода в другое состояние, а сюжеты работ балансируют между небытием и постоянным присутствием. Бледные, лишенные жизни стволы деревьев, замершие во тьме, вопреки всему продолжают жить. Тему продолжает и серия видеоработ, в которых персонажи, вновь действующие на черном фоне, облачаются в маски, скрывая собственную идентичность. Статичность кадров и отсутствие контекста заставляют зрителя усомниться в реальности существования объектов, подчеркивает безжизненность героев видео.

Никита Чернорицкий специально отказывается от названий для своих работ, указывая на отсутствие авторской интерпретации. В его произведениях каждый находит собственный смысл, опираясь лишь на персональный опыт, личный ассоциативный ряд и психоэмоциональное состояние. При этом именно зритель «вытягивает» изображенные объекты из небытия, оживляет их, нарушая покой господствующей тьмы. Находясь на границе мира реального и метафизического, пространство и образы Никиты Чернорицкого оседают в самых глубинах подсознания, в которые художник погружается изо дня в день в поисках смыслов и самого себя.

Никита Чернорицкий (р.1999, Москва) — художник, режиссёр, куратор. Представитель художественной династии Чернорицких/Соколовых (КУКРЫНИКСЫ). Автор проекта «Скитальцы». В 2017 году с отличием окончил МАХЛ РАХ, В настоящее время обучается в МГАХИ им. Сурикова в мастерской Айдан Салаховой. С 2020 года член союзов художников (МОСХ, ТСХР). С 2017 года лауреат гранта президента РФ, в 2018 году награждён золотой медалью РАХ, в 2020 году бронзовой медалью ТСХР «за вклад в отечественное искусство».

В своих проектах художник исследует пограничные состояния человека, фокусируя особое внимание на изучение спектра чувств и состояний. Использование различных медиа, а также работа в пограничном жанре изобразительного и театрального искусства является особенной чертой и методом самовыражения автора.

Выставка завершит работу 21 августа.

В публикации использованы фотографии работ Никиты Чернорецкого. Фото предоставленно Московским музеем современного искусства

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.