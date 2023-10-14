Первая Музыкальная Премия телеканала СТС Kids «Супер Лайк Шоу». Это уникальный проект для детей и подростков, в котором звёздные блогеры страны соревнуются за звание лучшего артиста.

Ведущими розовой дорожки станут резиденты телеканала CTC Kids Настя Князева, Таисия Скоморохова, Мария Янковская, а также музыкант, победитель телепроекта «Голос.Дети» Влад Тюкин. Одежду для ведущих любезно предоставил бренд дизайнерской одежды Gulliver, генеральный партнер мероприятия. Стоит отметить, что неподалеку разместилась и специальная фотозона Gulliver, поэтому без сногсшибательных селфи гости церемонии, по словам организаторов, конечно же, не останутся.

Открывает шоу масштабная постановка на стыке моды и танца от Продюсерского центра «Грани». На церемонию приглашены именитые звезды сцены и экрана: Дмитрий Дибров с сыновьями, Оксана Самойлова с детьми, Эвелина Бледанс, Владимир Левкин с супругой Марусей и дочерью Никой, актрисы сериала «Папины дочки»: Ева Смирнова, Полина Денисова и другие.

Перед началом официальной церемонии гости «Супер Лайк Шоу» встречаются со своими кумирами на розовой дорожке. Именно розовая дорожка стала узнаваемой отличительной «фишкой» «Супер Лайк Шоу» и именно здесь гостям представлены звезды Рунета и сцены на расстоянии вытянутой руки. И, возможно, у кого-то получится взять автограф.

Настя Кош

Остались минуты и по дорожке пройдут более 50 известных блогеров и артистов, среди которых Милана Хаметова, Милана Филимонова, Настя Кош, Alenka Star Be, Viki Show, KIKIDO, Steshok, Miroslava, Влад Кобяков, Арина Дубкова, Милана Некрасова, Энджел Жуков, Victoriaportfolio с дочками и др.

Милана Хаметова

Немногим позже, на розовой дорожке состоятся и отдельные выступления некоторых звездных участников и номинантов церемонии – в качестве специального сюрприза.

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