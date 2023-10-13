4-6 октября 2023 года в Москве во второй раз прошёл Международный Кинофестиваль Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2023, включенный Министерством культуры Российской Федерации в Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2023 г. (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.06.2023 № 1944).

Кинофестиваль от Журнала «Богема» выделяется своим особым вниманием к индустрии моды. Председателем жюри кинофестиваля стал Владимир Иванович Хотиненко – советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, Народный артист Российской Федерации (2010), Заслуженный деятель искусств РФ (2001).

Заявки принимались круглосуточно через официальный сайт кинофестиваля и FilmFreeway. Всего поступило 2299 заявок со всего мира, в том числе из Ирана, Индии, Бразилии, России, Франции и многих других стран.

Программа Международного кинофестиваля Журнала «Богема», состоящая из Зарубежной коллекции La Boheme Cinema 2023 и Русской коллекции La Boheme Cinema 2023, была направлена в Минкультуры России (от 19.09.2023 г. № 458) и показана 4 и 5 октября 2023 г. в Кинозале высшего учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию, Института кино и телевидения (ГИТР), отмечающего в скором времени свой 30-летний юбилей.

6 октября 2023 года был опубликован в Журнале «Богема» Шорт-лист Международного кинофестиваля Журнала «Богема».

А вечером того же дня прошёл финал Международного Кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2023 в Кинозале Института кино и телевидения (ГИТР).

Ведущими финала стали члены жюри кинофестиваля: главный редактор Журнала «Богема» – Владислав Ананишнев и Наталия Зотова – телеведущая, Член Академии Российского телевидения, ведущая Конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт», обладатель Премии Журнала «Богема» / La Boheme Awards 2022.

Лауреаты:

Лучший документальный фильм «Meburu» – Anak Agung, Ngurah Bagus, Kesuma Yudha. Индонезия, 2023;

Лучший короткометражный фильм – «Sleepless Nights» – Muhammed Dibbasey. Гамбия, 2023;

Лучшая продюсерская работа – «С иголочки» (история дизайнера Ольги Маляровой, бренд «Malyarova Olga») – Маргарита Варина – продюсер, заявитель . Мария Николаева - режиссер. Алена Жданова – звукорежиссер. Александр Волгин – оператор. Россия, 2022;

Экологический фильм – «Wake up people!» – Ruza – Helac. Сербия, 2023;

Лучший модный фильм (дизайн костюма) – «A duvida permanente» – Adrien Ganzer. Франция, 2023;

Лучший грим – House Of Mystic Magic» – Alexander Miguel – Великобритания, 2023;

Лучшая операторская работа – «The Priceless Art – 2023» – Mohamed Asif Hameed. Индия, 2023;

Лучший иностранный фильм – «ON THE RUN» – Franck BRETT. Director – Edgar Marie. Writer – Clément Miserez. Producer – Matthieu Warter. Producer – Tomer Ssley. Key Cast – «Victor Balderas» Jordan Delassus. Key Cast – «Charlie». Франция, 2022;

Лучший режиссерская работа – «Хочу всё исправить» – Автор сценария и режиссёр-постановщик, художник-постановщик: Виктор Тамбовкин . Генеральный и исполнительный продюсер: Владимир Демидов . Оператор-постановщик, гафер: Александр Ушанов . Звукорежиссер: Виталий Рощупкин. Помощник режиссёра: Валерия Тамбовкина . Второй режиссёр: Александра Кравченко . Режиссёр монтажа: Владимир Логвин . Фокус-пуллер, механик камеры: Ксения Плотникова. Художник по гриму: Юлия Барташёва . Художник по костюмам: Наталья Нестерова. Художник по реквизиту: Ирина Серёгина . Композитор: MAX RA. Россия, 2023;

Лучший сценарий – «Агентство "Антитролль"» – Елизавета Трусевич. Россия, 2022;

Специальный приз жюри за особое внимание к традиционным ценностям – Rakkha Rakkhana, Sankha Ranaweera. Шри-Ланка, 2023;

Специальный приз жюри за авторское решение – Life Directed by Mohammad Mousavi. Иран, 2023;

Лучший музыкальный клип – «Написать тебе песню» – Илья Зудин и Марина Птицына. Россия, 2023;

Анимационный фильм «Хуан да Мария» – Автор сценария, режиссёр, продюсер, мультипликатор, художник, звукорежиссёр, актёр дубляжа, закадровый перевод – Виктор Тамбовкин. Россия, 2023;

Дебют на кинофестивале (номинация для лиц моложе 21 года) – «Между небом и землей»: Кристина Шарова - продюсер. Иван Николаев – режиссер . Иван Николаев – оператор . Арсений Тишкин – звукорежиссер, Россия, 2023;

Лучшая актриса – фильм «11 молчаливых мужчин», Алена Коломина, Россия, 2022;

Лучшая музыка к фильму «Хочу всё исправить» – Автор сценария и режиссёр-постановщик: Виктор Тамбовкин Генеральный и исполнительный продюсер: Владимир Демидов . Оператор-постановщик, гафер: Александр Ушанов . Звукорежиссер: Виталий Рощупкин . Помощник режиссёра: Валерия Тамбовкина . Второй режиссёр: Александра Кравченко. Режиссёр монтажа: Владимир Логвин. Фокус-пуллер, механик камеры: Ксения Плотникова . Художник по гриму: Юлия Барташёва . Художник-постановщик: Виктор Тамбовкин. Художник по костюмам: Наталья Нестерова . Художник по реквизиту: Ирина Серёгина . Композитор: MAX RA. Россия, 2023;

Модный музыкальный клип «Ромашки» – Sandra Top. Россия, 2023;

Музыкальный клип по версии телеканала Music Box «Ромашки» – Sandra Top. Россия, 2023;

Модный показ – «I Wear My Culture Fashion Film», Gilmore Qhawe Khumalo. Зимбабве, 2023;

Призы жюри:

«ON THE RUN» – Franck BRETT. Director – Edgar Marie. Writer – Clément Miserez. Producer – Matthieu Warter. Producer – Tomer Ssley. Key Cast – «Victor Balderas» Jordan Delassus. Key Cast – «Charlie». Франция, 2022.

Специальный приз жюри за гуманизм:

«Особенные люди» – Герасимова Ульяна – режиссёр, Толчеева Полина – продюсер, Давлетшина Зарина – оператор. Россия, 2022.

Специальный приз жюри за семейные ценности:

«The Priceless Art – 2023» – Mohamed Asif Hameed. Индия, 2023.

Специальный приз жюри за активную гражданскую позицию:

«In the Shadows of Modernisation» – Mohamed Khougali, Zenobya Lioba Mubarak, Sulaihabi. Судан, 2023.

Специальный приз жюри за художественную постановку:

«Renaissance, Year 20…» – Сценарист - Ксения Дементьева. Продюсер - Сергей Батаев. Режиссер - Сергей Батаев . Оператор - Иван Кочубеев . Монтаж - Олег Гончаренко . Звукорежиссер - Кристина Зарубина . Композитор - Геннадий Медведев. Художник-постановщик – Мария Елисена. Актеры: Наталья Бульканова, Юлия Силаева, Людмила Максакова, Денис Бондаренко, Екатерина Грецова. Россия, 2023.

Специальный приз жюри за историческую реконструкцию костюма:

«Женщины милосердия» – режиссер: Галина Малова-Гра; продюсеры: Галина Малова-Гра, Андрей Малов-Гра. Съёмочная группа – сценарист: Галина Малова-Гра; операторы: Галина Малова-Гра, Андрей Малов-Гра; монтаж – Галина Малова-Гра; постановка, костюмы, реквизит: творческая группа исторического кино «History Cinema Group» Андрей и Галина Маловы-Гра Владелец; прав: режиссер Галина Малова-Гра. Россия, 2023.

Специальный приз жюри за лучшее художественное решение по создание костюмов:

«House Of Mystic Magic» – Alexander Miguel, Великобритания. 2023.



Специальный приз жюри за лучший фантастический фильм:

«Enosis» – Eldar, BoraDirector Eldar / BoraWriter Eldar / BoraProducer. Турция, 2023.

Гран-при:

«I Wear My Culture Fashion Film» – Gilmore Qhawe Khumalo. Зимбабве, 2023

Видео-хроника фестиваля:

Фото: Vkontakte, Filmfreeway

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