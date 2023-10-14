Жизнь как в кино

MR Group проводит неординарные встречи, предлагая своим клиентам разнообразить их культурный пейзаж. Совместно с сообществом Noôdome в его клубном пространстве девелопер 11 сентября представил гид по ярмаркам Cosmoscow и blazar. Проводниками в мир искусства стали 6 героев арт-сцены: искусствовед и куратор Марина Лошак, генеральный директор Cosmoscow Николай Корьков, генеральный директор blazar Александра Лекомцева и арт-директор проекта Анна Наумова, художница Мария Федорова, а также художник и амбассадор Noôdome Артем Филатов. Выступления в формате TED talks и неформальное общение были полезны в планировании визита на площадки и в постижении азов коллекционирования.

Традиционно MR Group выступила партнером ярмарки молодого искусства blazar, а также презентовала в ее рамках парк скульптур премиального комплекса MOD. В экспозиционные дни, с 21 по 24 сентября, на стенде девелопера можно было познакомиться с концепцией будущего музея под открытым небом и с творчеством одного из авторов его собрания — Саши Фроловой. В корнере MR Group художница представила абстрактную скульптуру Carousel. Для будущего проекта она создаст свой первый объект из металла. Открытие парка, реализуемого при участии Московского музея современного искусства (ММОМА), запланировано на 2024 год.

Проекты элитной недвижимости от MR Group продолжают менять представления о городской эстетике. Появление в историческом квартале Китай-города актуальной мировой архитектуры и качественного публичного пространства знаменует проект Deluxe класса Nicole. Девелопер официально представил этот комплекс клубных домов на гала-вечере 19 сентября, а также устроил мировую премьеру его музыкальной темы — симфонической поэмы Ильи Демуцкого. К 2027 году в паре минут от Кремля MR Group преобразит для жизни и отдыха более 3 га.

К партнерам MR Group из сферы культурных институций присоединился исторический кинотеатр «Художественный». В его зале, при поддержке проекта «Павелецкая Сити», реализуемого девелоперами MR Group и Level Group, 25 сентября состоялся премьерный показ картины Вуди Аллена «Великая ирония». Для знакомства гостей кинотеатра с дизайном комплекса девелопер создал фотоэкспозицию, посвященную ар-деко, и пополнил библиотечную коллекцию места книгами об эстетике этой эпохи.

Девелопер не только поддерживает таланты, но и сам выступает с творческим манифестом. Так, с 28 сентября по 1 октября, компания поучаствовала концептуальным стендом на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Девелопер создал выразительный сторителлинг о концепциях проектов MOD и Symphony 34 используя художественные образы ритма и порядка — медитативную инсталляцию из 65 метрономов, арт-объекты Architectural quartet и Modernist’s book. Также, гости ярмарки познакомились с экспериментом девелопера в поле визуального искусства — образами нейроперсонажей новой рекламной кампании проекта Slava в специально-организованной зоне кафе проекта.

В 2023 году девелопер продолжил оказывать поддержку концертов современной музыки SOUND UP, а также представил публике новую симфонию Кирилла Рихтера, вдохновленную премиальным проектом Symphony 34: она была исполнена в стенах Евангелическо-лютеранского кафедрального собора святых Петра и Павла.

Также, на ярмарке современного искусства Cosmoscow в «Экспоцентре» состоялась мировая премьера музыкального события SOUND UP X COSMOSCOW: «Canto ostinato» для оркестра русских народных инструментов. Гости насладились уникальным концертом фестиваля неординарных музыкальных событий SOUND UP, который прошел при поддержке MR GROUP и премиального проекта MOD. Культовая пьеса главного европейского минималиста Симеона тен Хольта «Canto ostinato» впервые прозвучала в стиле фьюжн в исполнении оркестра русских народных инструментов.

«Мы находим немало вдохновляющих примеров среди художников XX века, для которых идея и философия имели такое же значение, как и форма. Сегодня девелоперам необходим свободный от стереотипов взгляд, поскольку мы работаем не только с функцией и архитектурным объемом, но и наделяем городские территории новыми энергиями и смыслами», — рассказала Мария Литинецкая, генеральный директор MR Group.

MR Group последовательно аккумулирует вокруг своего бренда созидательные проекты и инициативы во всех сферах культурной жизни. В концепцию каждого своего проекта компания включает эстетическую и культурную составляющую. Компания осознанно выбрала стратегию продвижения Art&Culture, фокусируясь на взаимодействии со значимыми культурными институциями. Всего за 2022 год мы приняли участие в 11 культурных проектах, в том числе анонсировали партнерство с Большим театром, а за первую половину 2023 года реализовали десяток инициатив — в этом году компания объявила о партнерстве с Театром на Бронной и Галереей Люмьер.

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