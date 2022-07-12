Первоначальный цвет фасадов возращен яркому образцу московского модерна – усадьбе Александра Маркина

Реставрацию фасадов главного дома городской усадьбы Александра Маркина, расположенного в Вадковском переулке (дом 7, строение 1), завершил Департамент капитального строительства ГлавУпДК при МИД России. Здание, возведенное в 1905 году по проекту архитектора Петра Харко, признано объектом культурного наследия регионального значения и находятся в хозяйственном ведении ГлавУпДК.

Этот, до последнего времени малоизвестный особняк, представляет большой историко-архитектурный интерес и является одним из ценных и выразительных образцов архитектуры стиля модерн в Москве. Здание хорошо сохранило не только композицию и отделку фасадов, но и планировку с художественным оформлением интерьеров.

Первым владельцем здания был директор Торгово-промышленного товарищества «Преемники Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко», потомственный почетный гражданин Александр Маркин. В 1980-1990-х гг. здание занимало посольство Турции, в настоящее время — Апостольская нунциатура – дипломатическая миссия Святого Престола в Российской Федерации.

Для П. Харко эта постройка стала одной из наиболее успешных работ – исследователи отмечают обильную лепнину, весьма характерную для раннего московского модерна, а также проработку цветов с гибкими ветвями и женских головок с распущенными волосами. Силуэт здания украшают карниз сильного выноса и аттики уличных фасадов, чередующиеся с металлическими решетками в кирпичных столбиках. Изящный рисунок кованых решеток в стиле модерн продолжен на фасадах в ограждении балкона, мотиве козырька над парадным входом, металлических решетках ограды и ворот. Уличные фасады асимметричны, их композиции в соответствии с принципами модерна построены на сочетании разных по величине элементов, взаимно уравновешивающих друг друга. Наиболее выразительные детали фасада – лепные рельефы: изящный рисунок с женскими лицами, цветочными, растительными и даже рокайльными мотивами расположены над окнами первого этажа и вокруг окон второго этажа. Именно они, напоминая французские образцы эпохи модерна, создают неповторимый облик особняка. Также в убранстве фасадов использованы разнообразные тяги, наличники окон, подоконники, сандрики с красивой профилировкой и пр.

В ходе работ, начавшихся в 2021 году, Департаментом капитального строительства и специализированными организациями была проведена реставрация фасадов с сохранением композиции и архитектурно-художественного оформления фасадов на начало XX века. Зданию было возвращено первоначальное цветовое решение фасадов – цвет был выявлен в ходе расчистки фасада. Особого внимания специалистов потребовала реставрация сложного карниза из шпиатра (цинк и различные цинковые сплавы, применявшиеся в XIX — первой трети XX века, в качестве заменителей бронзы) – это решение, ставшее нетрадиционным в наши дни, было обнаружено и раскрыто в ходе работ. «Реставрация изделий из шпиатра сегодня осложняется практическим отсутствием подходящего материала и утраты навыков работы с ним у современных специалистов. Поэтому реставрация этого элемента потребовала поиска и разработки индивидуального подхода», — рассказал начальник отдела департамента капитального строительства ГлавУпДК при МИД России Дмитрий Драчев.

Кроме того, отреставрированы карнизы, фронтон, наличники окон, лепные фризы, рустованные пилястры и лопатки, сандрики, лепные рельефы с изображением женских масок у парадных входов и других элементов декора фасадов. Также была произведена бережная расчистка кирпичной кладки от обмазочных и красочных слоев – в некоторых местах их количество достигало 17.

Отреставрированы декоративные ограждения кровли, воссозданы ограждения балконов и террасы. Работы коснулись и ограды – ее фундамент и кирпичная кладка были укреплены, восстановлены утраченные декоративные элементы в оформлении фасадов ограды, а штукатурный слой и металлические элементы – отреставрированы.

При выполнении работ применялись современные материалы, сохраняющие аутентичность и оригинальность художественной отделки согласно первоначальному архитектурному замыслу.

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