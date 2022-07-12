Режиссерский сценарий Тарковского к фильму «Андрей Рублев» продан за 1,7 млн рублей

В ходе торгов Аукционного дома «Литфонд», прошедших 7 июля, ставка на раритетный сценарий, в котором название фильма фигурировало в первоначальном варианте – «Страсти по Андрею», поднялась в 24 раза: с заявленных 70 000 рублей цена выросла до 1,7 млн рублей. Также в разы повысились ставки на прижизненные издания Пушкина и Гоголя.

Самой впечатляющей продажей на аукционе, безусловно, стал режиссерский экземпляр сценария кинодрамы «Андрей Рублёв», написанный Андреем Тарковским совместно с Андреем Кончаловским (Москва, Творческое объединение писателей и киноработников «Мосфильм», 1965 г.). Сценарий оформлен во владельческий переплет, был выпущен тиражом 150 экземпляров. К проданному изданию приложена вырезка из французской газеты с информацией о фильме.

Известно, что фильм «Андрей Рублёв» изначально имел другое название — «Страсти по Андрею». Историческую философскую кинодраму Тарковский снял в 1966 году на киностудии «Мосфильм». Сценарий написал совместно с Андреем Кончаловским. Значительная часть картины снималась в Псковской области: в Пскове, Изборске и Печорах. Съёмки также проходили и в Суздале, близ Спасо-Евфимиева монастыря. В Советском Союзе фильм подвергся жёсткой критике и цензуре за мрачность, излишний натурализм, «антиисторичность», антипатриотичность, а также за «жестокое обращение с животными». Но впоследствии все-таки признан одной из главных работ режиссера и вошел во многие списки и рейтинги лучших фильмов в истории мирового кино.

Торги за раритеты Тарковского

Ушла за 700 000 рублей и объемная коллекция из 446 свидетельств работы над кинокартиной «Андрей Рублев» (Псковская область, Суздаль, 1964-1965 гг.), включающая порядка 387 слайдов с фотографиями рабочих моментов. Также в комплекте представлено свыше полусотни разноформатных фотографий, выполненных, по всей вероятности, Евгением Умновым (1919-1975) – советским фотографом и журналистом, который на протяжении 30 лет снимал культурную жизнь столицы.

Более чем вдвое выросла ставка за еще один киноархив Тарковского – 17 предметов, связанных со съемкой фильма «Иваново детство» (Украина, 1961 г.). На вошедших в подборку снимках отражены участники киносъемки и сам Тарковский во время съемочного процесса. В коллекции также представлены афиша на чешском языке, премьерный буклет кинофильма (кинотеатр «Центральный», 1962 г.), рекламная брошюра о киноленте на английском, а также вырезки из газет «La Metropole», «La Cite», «Le Peuple» и других изданий с восторженными отзывами, включая переводы отзывов (английский журнал «Филмс энд Филминг», бельгийская газета «Драпо рух Диманш») на присуждение Тарковскому «Золотого льва» в Венеции.

«Иваново детство» — первый полнометражный фильм Андрея Тарковского, снятый в 1961-1962 годах, когда режиссеру было 29 лет. Фильм по мотивам повести Владимира Богомолова «Иван» рассказывает историю о мальчике, который, потеряв на войне родителей, стал разведчиком в тылу врага. Эта картина Тарковского тоже получила мировую славу и отмечена двумя десятками наград и премий. Памятный архив покинул торги по ставке 240 000 рублей.

Дипломная работа, которая считается самой ранней и оттого самой редкой киноработой Андрея Тарковского, ушла с молотка за 190 000 рублей при начальной ставке 50 000 рублей. Работа посвящена короткому метру «Каток и скрипка», снятому в 1960 году по совместному сценарию Тарковсого с Кончаловским. Первая премия была получена на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке в 1961 году. В комплекте с дипломной работой также на аукцион были выставлены пять фотографий со съемок короткометражки, на которых запечатлены Андрей Тарковский, советский кинооператор Вадим Юсов и другие участники съемочной группы. А к фотографиям приложена рецензия кинокритика Якова Варшавского на этот фильм, написанная для газеты «Вечерняя Москва» в 1961 году.

Подарком для ценителей творчества Тарковского стал литературный сценарий двухсерийного автобиографичного фильма «Белый день», вышедший в прокат под названием «Зеркало» в 1974 году. Работа над сценарием велась режиссером совместно с Александром Мишариным с 1968 по 1970 годы. Объемный труд насчитывает 72 страницы, оформлен во владельческом картонаже. Название выведено от руки.

Первоначально автобиографическую кинодраму Тарковский хотел назвать «Исповедь», потом «Белый, белый день», но окончательным вариантом стало название «Зеркало». Затем последовали несколько лет борьбы за выход на экран кинокартины. С трудом фильм прорвался на советские экраны, но так и не попал Каннский фестиваль. Однако был продан зарубежным прокатным компаниям, и успешно показывался в разных странах, а в Италии «Зеркало» стало лучшим иностранным фильмом 1980 года. На аукционе раритетный сценарий продан за 400 000 рублей, при том что начальная цена сценария составляла 60 000 рублей.

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