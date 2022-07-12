Пятый канал среди лидеров прайма

Пятый канал успешно завершает телевизионный сезон. Он укрепил позицию в ТОП-4 среди федеральных каналов в аудиториях «Все 18+» с долей 7,0% и «Все 4+» с долей 6,6% и по-прежнему занимает первое место по среднесуточному времени просмотра. С августа 2021 года по май 2022 года этот показатель составил 101 минуту в сутки.

Актёры сериала Пятого канала «Условный мент»

Телевизионный сезон 2021-2022 Пятый начал с рекордных показателей. По итогам августа 2021 года доля в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» за сутки в целом достигла максимальных исторических показателей и составила 7,1%, что обеспечило Пятому второе место среди всех федеральных каналов. В женской аудитории «25-59» Пятый занимал первое место в национальном эфире с долей 7,9%.

Информационные выпуски новостей занимают второе место по телесмотрению среди всех федеральных каналов. Итоги дня по будням вместе с Пятым подводят 9,7% телезрителей старше 18 лет. Также вторую строчку занимает информационно-аналитический выпуск «Известия. Главное» по субботам с долей 8,8% в аудитории «Все 18+».

Сериальные проекты собственного производства внесли большой вклад в достижение высоких показателей канала в прайме. По будням женская аудитория «25-59» проявляла особый интерес к вечернему показу. Детективные сериалы с 19.00 до полуночи проходили с долей 8,2%, а это третье место среди всех федеральных каналов. Тайм-слот 23.10-00.00 с понедельника по четверг пользуется популярностью у женской аудитории «25-59». Премьерные серии детективной новинки «Филин», четвертый сезон «Великолепной Пятёрки» и «Своих» с долей 11,2% принесли каналу второе место национального эфира.

Сериальные предложения дневного эфира по будням были наиболее привлекательны для мужской аудитории в аналогичной возрастной категории «25-59» в тайм-слоте 09.30-17.30. Доля составила 7,1%, что принесло Пятому третье место.

Четвертый сезон подряд отличные показатели демонстрирует один из проектов Пятого канала «Светская хроника». Премьерные выпуски программы по пятницам занимают первое место вечернего прайма в аудитории «Женщины 25-59» с долей 10,4%. В ключевой аудитории «Все 25-59» доля составляет 7,6%, а это третье место среди всех федеральных каналов. Документальная новинка «Они потрясли мир», премьера которой состоялась весной этого года, также занимает первое место пятничного эфира в 00.45 с долей 10,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Ярким завершением телесезона стала прямая трансляция самого ожидаемого праздника лета – «Алые паруса». После долгого перерыва, в 2005 году, легендарный выпускной был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. «Алые паруса-2022» в этом году увидело рекордное количество зрителей. Совокупная доля аудитории водно-пиротехнической феерии составила 31,4% в возрастной категории «Все 4+». В Петербурге «Алые паруса» посмотрело 58% телезрителей старше 4 лет. Телевизионная аудитория праздника составила 12 030 260 человек. Онлайн-трансляция в интернете: на сайте Пятого канала и его официальных группах в социальных сетях собрала более 8 000 000 зрителей. Общий охват аудитории праздника на всех площадках составил почти 20 000 000 человек. Праздник выпускников был доступен для просмотра в 80 странах мира.

Праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем ежегодной международной независимой премии среди организаторов мероприятий EFEA Awards в номинации «Событие года».

Сразу четыре награды команда Пятого получила на конкурсе «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР». В профильных номинациях «Лучшее деловое событие: проведение премии», «Лучшая студия для проведения онлайн-событий», «Лучший сценарий и режиссура события офлайн/онлайн» и в основной номинации — «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР».

Также Пятый канал стал обладателем первого места премии «Управление изменениями. Визионеры» в специальной номинации «Лучший импакт-проект» «За системные проекты, несущие прямой импакт». Партнером номинации выступила «Национальная Медиа Группа».

Престижную мировую премию в сфере телевизионного промоушна, дизайна и маркетинга «Promax Asia 2021» завоевало промо к сериалу «Ментозавры». Ролик получил серебро в номинации «Best Drama Campaign» — «Лучшая драматическая кампания». Сентябрьский «МедиаБренд» принес Пятому сразу шесть призовых мест. Онлайн-трансляция IX Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения заняла третье место в номинации The new physical event самого значимого Международного событийного фестиваля BEA World — 2021. Телеспектакль «Хранители» получил приз Премии «Digital Communications AWARDS» в номинации DIGITAL-ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИИ: КАМПАНИИ.

Пятый расширил линейку социальных проектов и освоил новое импакт-направление – поддержка национальных проектов: вышли программы о здоровом образе жизни, профориентации подростков, малом бизнесе. Каждую неделю телемарафон «День добрых дел» рассказывает о детях, которые борются с тяжелой болезнью. За время существования проекта неравнодушные к чужой беде зрители перечислили в благотворительные фонды добровольных пожертвований на сумму 4,66 миллиарда рублей. Благодаря программе «День ангела» 337 воспитанников детских домов обрели любящих родителей.

Впервые Пятый канал принял участие в крупнейшем телерынке Telefilm Vietnam, по итогам которого начались переговоры о продаже сериала «Крепкие орешки» на территорию Индии. Китай и Южная Корея намерены приобрести права на показ сериалов «Условный мент» и «Великолепная Пятерка».

В октябре 2021 года платформа Tubi TV, которая принадлежит Fox Corporation, разместила у себя популярные сериалы Пятого канала. Жители Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Ирландии получили возможность смотреть первый и второй сезоны детектива «Свои» с субтитрами. В новом сезоне Пятый в рамках объединенного стенда «Роскино» готовится к участию в ТВ-секции STVF Market при Шанхайском международном кинофестивале и других международных индустриальных форумах и рынках. Ведутся переговоры с покупателями контента из Вьетнама, Китая, стран СНГ, а также Латинской Америки.

По данным сервиса «Яндекс Метрика», посещаемость сайта Пятого канала в этом сезоне составила порядка 77,9 млн уникальных пользователей, что на 28,04% больше по сравнению с предыдущим сезоном. Количество просмотров материалов сайта возросло на 23% и на конец мая 2022 года составило 369 миллионов.

Количество подписчиков в официальных аккаунтах Пятого в социальных сетях за телевизионный сезон увеличилось более чем на 40%. Их число на конец мая достигло 1,3 миллиона человек.

Рекордные цифры и у официального YouTube канала Пятого. Канал сериала «След» достиг отметки в 1 млрд просмотров. Это самый высокий показатель в мире среди YouTube каналов, посвященных только одному сериалу. Число подписчиков «Следа» на конец мая – 1 миллион человек.

Среди проектов также выгодно отличается детектив «Условный мент». Первую серию посмотрело в общей сложности 10 миллионов человек. Первый сезон о жизни Охтинского района насчитывает на конец мая 100 миллионов просмотров. А все три сезона детектива посмотрело 180 миллионов человек.

Пятый канал уделяет особое внимание сериалам и программам собственного производства. С августа 2021 по май 2022 года Пятый продолжил съемки премьерных серий «Следа». В декабре 2021 года на экраны вышла оригинальная новинка «48 часов». Завершены съемки новых сезонов «Своих», «Филина», «Крепких орешков», «Великолепной Пятёрки» и «Условного мента». Снято несколько проектов непривычного для Пятого канала формата, а также выездные фильмы о приключениях «Великолепной Пятерки» в Ульяновске и Крыму.

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