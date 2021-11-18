Первый Московский Международный VR фестиваль представит лучшие виртуальные экспириенсы мира

C 26 ноября по 12 декабря Центр современного искусства М’АРС на эксклюзивной основе показывает программу Первого Московского Международного VR фестиваля, ежегодного формата, который объединяет зрелищные виртуальные проекты, представленные выдающимися авторами из разных стран мира. Тема фестиваля в этом году – «Фокус на Францию».

Инициаторами и организаторами фестиваля выступили интерактивная студия Less Media Group и медиагруппа «Красный квадрат». Программные партнеры проекта: Французский институт при Посольстве Франции в России и международная инициатива Galaxy Network. Техническими партнерами проекта стали МИРЭА – Российский технологический университет и российское представительство HTC VIVE.

Фестивальную программу ЦСИ М’АРС составляет VR контент нескольких секций. В «Осознанность» вошли проекты, исследующие границы сознания с помощью самых неожиданных образов. «Высота» включила в себя работы о бескрайнем космосе и захватывающем покорении высочайшей вершины Земли – Эвереста. В треке «Сторителлинг» представлены истории о любви, сомнениях, одиночестве и смелости.

«Мы выходим из «плоского» мира, начинается эпоха пространственного контента. Для новых видов контента нужно создавать новые платформы – именно поэтому мы запускаем Московский Международный VR фестиваль», – делится основательница интерактивной студии Less Media Group Алина Михалева.

«Мы благодарим организаторов Московского Международного VR фестиваля за сотрудничество. И очень рады за наших зрителей, которые имеют возможность увидеть лучшие образцы искусства – передового технологичного впечатляющего арта», – говорит исполнительный директор ЦСИ М’АРС Елена Давыдова.

«Сегодня у зрителей появляется возможность оказаться прямо в центре сюжета, а иногда и стать его героем. И все это, благодаря технологии виртуальной реальности. VR позволяет прожить совершенно новый опыт, перенестись в другие — фантастические и недостижимые ранее миры!», – рассказывает генеральный директор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий.

«Мы с радостью встречаем рождение этого фестиваля: теперь мы знаем, что каждый год у нас будет уникальный шанс сбежать в виртуальные миры, созданные мечтателями», – комментирует атташе по аудиовизуальному сотрудничеству, Французский институт при Посольстве Франции в России Эммануэль Фосийон.

Среди проектов секций, представленных в М’АРСе, – победители крупнейших VR фестивалей. Например, The Line — трогательная история любви двух кукол в Сан-Пауло 40-х, получившая Эмми за выдающиеся инновации в иммерсивных технологиях, а также признанная лучшим VR экспириенсом на Венецианском кинофестивале в 2019 году. The Line был показан более чем на 20 фестивалях по всему миру.

В показе примет участие самый масштабный из когда-либо снятых в космосе проектов – Space Explorers: The ISS Experience. Для создания этой работы космонавты Международной космической станции отсняли более 200 часов материала о жизни в космосе. Space Explorers: The ISS Experience участвовал в Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также получил Эмми.

В программу также вошел проект Battlescar — интерактивная анимационная история о двух девушках, которые создают панк-группу в Нью-Йорке 70-х, получившая 8 наград на международных VR фестивалях.

Другие тематические треки программы, такие как ИНТЕРАКТИВ, АРТ, ДОК И ШЕДЕВРЫ можно увидеть на партнерских площадках фестиваля – в парке виртуальных развлечений ARena Space и Государственном центральном Музее Кино.

От триллеров до медитаций, от игр до документальных сюжетов – проекты, вошедшие в программу Первого Московского Международного VR фестиваля, позволят испытать самый широкий спектр эмоций: некоторые пугают и завораживают, другие радуют, удивляют и успокаивают.

Первый Московский международный VR фестиваль объединил в себе VR работы инициативы Galaxy Network и проекта Digital France.

С полной программой Первого Московского Международного VR фестиваля, а также получить информацию об организаторах и партнёрах фестиваля можно на сайте ознакомиться на сайте.

Фестивальные работы демонстрируются на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами. Показы будут сопровождать специалисты, которые помогут каждому посетителю воспользоваться VR оборудованием.

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