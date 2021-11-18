Солисты Большого театра Александра Дурсенева, Всеволод Гривнов и Владимир Слободян выступят в Филармонии Петербурга

21 ноября 2021 года в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится вокальный вечер солистов Большого театра Александры Дурсеневой (меццо-сопрано) и Всеволода Гривнова (тенор). В программе – вокальные циклы «Песни об умерших детях» Малера, «Прощание с Петербургом» Глинки и «Любовь поэта» Шумана. Партия фортепиано – Владимир Слободян.

В марте 2021 года в Московском концертном зале «Зарядье» Александра Дурсенева с большим успехом представила премьеру проекта «Малер. По краю Вечности» из сочинений Малера – вокального цикла «Песни об умерших детях» и фрагмента симфонии-кантаты «Песнь о Земле».

«Александра Дурсенева спела своего Малера так, что ничего другого, как отверзнуть слух и внимать, не оставалось. Её голос играл, жил на все сто: он показал за эти полтора часа столько разных состояний, красок и оттенков, что от этого эмоционально насыщенного повествования буквально невозможно было оторваться… Глубочайшее и тончайшее переживание, погружение в создаваемые образы, когда певица превращается в медиума, шамана, транслирующего сам дух музыки, – всем этим Дурсенева одарила сполна. И приходится повторять банальности, но это была настоящая работа души, выполненная мастерской кистью», – писал о исполнении критик СlassicalMusicNews.

В исполнении Александры Дурсеневой в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии прозвучат два цикла – «Песни об умерших детях» Малера и «Прощание с Петербургом» Глинки.

Александра Дурсенева – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов, блистательная исполнительница партий Графини («Пиковая дама» Чайковского), Любаши («Царская невеста» Римского-Корсакова), Марты («Иоланта» Чайковского), Ратмира («Руслан и Людмила» Глинки), Дуэньи («Обручение в монастыре» Прокофьева) и многих других на сцене Большого театра.

Выступала в Парижской национальной опере, Королевской опере Ковент-Гарден (Лондон), Ла Скала (Милан), Ла Фениче (Венеция), концертных залах Плейель (Париж), Концертхаус (Вена), Концертгебау (Амстердам).

В числе дирижёров, с которыми сотрудничала певица, – Юрий Темирканов, Геннадий Рождественский, Марк Эрмлер, Владимир Федосеев, Владимир Юровский, Михаил Плетнёв, Гинтарас Ринкявичюс.

В ноябре 2021 года Александра Дурсенева участвовала в мировой премьере новой постановки оперы «Нос» Д. Д. Шостаковича (дирижёр – Владимир Юровский, режиссёр – Кирилл Серебренников) на сцене Баварской оперы в Мюнхене.

Большое внимание Александра Дурсенева уделяет камерной вокальной музыке. Полонникам оперы запомнились её программы из сочинений Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского, Рахманинова, Мусоргского, Сен-Санса, Чилеа, Вайля.

Цикл «Любовь поэта» прозвучит в исполнениии Всеволода Гривнова.

Всеволод Гривнов – лауреат международных конкурсов, в прошлом – солист московского театра «Новая опера», Оперы Ниццы, Датской Королевской оперы. С 2001 года выступает в Большом театре России.

В репертуаре тенора – партии Водемона, Ленского, Андрея («Иоланта», «Евгений Онегин», «Мазепа» Чайковского), Ричарда, Измаила, Фентона, Альфреда, Герцога («Бал-маскарад», «Набукко», «Фальстаф», «Травиата», «Риголетто» Верди), Мориса («Адриенна Лекуврер» Чилеа), Анатоля Курагина («Война и мир» Прокофьева), Хозе («Кармен» Бизе), Дона Оттавио («Дон Жуан» Моцарта), Эдгара («Лючия ди Ламмермур» Доницетти), Левко, Лыкова («Майская ночь» и «Царская невеста» Римского-Корсакова).

Всеволод Гривнов сотрудничал с выдающимися дирижёрами: Геннадием Рождественским, Мстиславом Ростроповичем, Джеймсом Конлоном, Владимиром Юровским.

Владимир Слободян – Заслуженный артист России, выпускник Ленинградской консерватории, организатор и руководитель камерного ансамбля «Музыка XX». Выступал в ансамбле с Еленой Образцовой, Марией Биешу, Бэлой Руденко, Ольгой Бородиной и многими другими. Много выступает с сольными программами и в сопровождении оркестров. Первый исполнитель в России многих произведений современных композиторов, участвует в жюри международных конкурсов пианистов в России и за рубежом.

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