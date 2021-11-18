Образы и смыслы голландских мастеров живописи представят в Серпуховском музее

18 ноября 2021 года в ТАСС состоялась презентация нового проекта в Серпуховском историко-художественном музее. А уже 26 ноября открывается уникальная выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». Этой выставкой стартует губернаторский проект «Зима в Подмосковье».

«Огромное спасибо музеям за то, что предоставили нам свои работы, несмотря на сложности перевозки. Отдельные слова благодарности Посольству Королевства Нидерландов в Москве, которое откликнулось на наше предложение провести выставку, – сказала на пресс-конференции министр культуры Московской области Елена Харламова. – Кроме самой экспозиции, организуется параллельная программа для детей и взрослых, включающая в себя: интерактивные программы, лекции, концерты и кинопоказы. Ждем большое количество посетителей в Серпухов, который заметно изменился, благоустроился, здесь есть что посмотреть, есть, где вкусно перекусить».

«Часто повторяют, что Серпуховский музей – это «малая Третьяковка» Подмосковья. Но я иногда говорю, что мы еще и «малый Эрмитаж», потому что у нас потрясающая коллекция западноевропейского искусства. В Голландии окончательно сформировалось жанровая система, именно этот принцип лежит в концепции выставки», – сообщила директор Серпуховского музея Жанна Алейникова.

«Впервые произведения голландских мастеров будут собраны в выставочном пространстве одного регионального музея. Особо примечателен тот факт, что многие из них будут показаны широкой публике впервые. Данный выставочный проект представит «жемчужины» коллекций музеев нашей страны и расскажет историю русского коллекционирования от Петра I до современных коллекционеров. Все работы имеют высокий живописный уровень и жанровое разнообразие. Поэтому я уверен в том, что эта выставка – большой успех для Серпуховского музея и культуры Московской области в целом», – подчеркнул куратор проекта Вадим Садков, доктор искусствоведения, заведующий Отделом искусства старых мастеров в ГМИИ им. А.С. Пушкина, являющийся в данном вопросе признанным экспертом международного уровня.

«Эти произведения уже очень долго находятся в России. И не только сами полотна интересны и ценны, но также история, смыслы, которые в них заложены», – сказала советник по культуре Посольства Королевства Нидерландов в Москве Янет Веррейзер.

80 произведений голландских мастеров «золотого» XVII века из 11 музеев и 4-х частных собраний России объединятся в едином пространстве Серпуховского историко-художественного музея. Данная выставка станет точкой притяжения для профессионального музейного сообщества, а также будет интересна самому широкому кругу посетителей.

9 залов Серпуховского музея раскроют быт и характер этой страны при помощи основных жанров, система которых была сформирована голландскими мастерами XVII столетия: натюрморт, портрет, морской и национальный пейзажи, батальный жанр, жизнь и быт города, историческая живопись, представленная художниками круга Рембрандта, его современниками. Каждый зал раскрывает определенную тему, а их последовательность создает маршрут, по которому посетители отправляются в тур по Голландии, не выезжая из Подмосковья: приплывают на корабле, пришвартовываются к туманным берегам, наслаждаются аутентичными видами, исследуют города и их окрестности, посещают дома местных жителей, знакомятся с ними и узнают их истории.

В пространстве предусмотрено мультимедийно-интерактивное оснащение, которое поможет не только увидеть Голландию, но и почувствовать ее: как звучит, чем пахнет и какая на ощупь.

Выставка будет работать до 10 апреля 2022 года.

Выставка принимает участие в проекте Министерства культуры РФ «Пушкинская карта».

Билеты на выставку можно приобрести онлайн на сайте музея serpuhov-museum.ru. В залах одновременно могут находиться не более 50 человек, обязательно соблюдение дистанции и в помещениях – масочный режим.

Дополнительная информация на странице https://ois.serpuhov-museum.ru/.

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