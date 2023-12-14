Первый среди винных: Российскому винодельческому форуму присвоили премию PRобка

Российский винодельческий форум стал победителем коммуникационной премии PRобка в номинации «Событие винного года».

Награду получил первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут. Он поблагодарил организаторов и отметил, что тема российского виноделия сейчас как никогда актуальна. «Вручая такую премию, агентство “Михайлов и партнёры” еще раз демонстрирует, что внимательно следит за трендами, как и Фонд Росконгресс, – отметил он. – Встретимся на ПМЭФ-24, там тоже будет много российских вин!»

Цель премии – поддержать усилия российских виноделов в популяризации отечественного вина и отметить лучшие практики продвижения этой продукции.

Организаторами Российского винодельческого форума выступают Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер НИЦ – «Курчатовский институт».