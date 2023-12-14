В День Конституции телеканал RU.TV устроил благотворительный концерт для детей, приехавших в столицу с присоединенных территорий. В историческом здании на Волхонке выступили юные таланты из ДНР и ЛНР, а также звезды российской эстрады. Вечер получился удивительно теплым и трогательным: дети танцевали под яркие композиции российских звезд, аплодировали и радовались такому подарку. Впрочем, главный сюрприз впереди – скоро сбудется самая главная мечта ребят – телеканал RU.TV и лейбл Rocket Records занимаются организацией приезда их родителей в Москву!

На концерте в честь Дня Конституции присутствовали дети, эвакуированные с фронтовых территорий в Москву. В пункте временного пребывания на базе православного центра образования, пока их мамы и папы участвуют в СВО, о ребятах трогательно заботятся, но ничто не может заменить родительского тепла и участия.

Организаторы концерта, глядя на улыбки детей, их искренние эмоции и трогательные слова благодарности, которые ребята говорили после концерта, приняли решение исполнить самую заветную мечту каждого ребенка – организовать встречу с мамами и папами. Телеканал RU.TV и лейбл Rocket Records в ближайшее время воссоединят семьи, обеспечив трансфер для военнослужащих, которые не видели своих сыновей и дочерей долгие месяцы: сейчас ведется работа по решению этого вопроса.

А сегодня ребята увлеченно слушали яркий концерт, подаренный им главным русскоязычным музыкальным телеканалом RU.TV и лейблом Юрия Киселева.

Юные гости из ЛНР и ДНР были как в зале, так и на сцене. Они пели песни и читали стихи о войне и мире и, конечно же, с восхищением слушали выступления российских звезд. Уже в середине концерта мальчишки и девчонки встали в круг и весело отплясывали, забыв на время все свои тяготы и проблемы.

На сцену концертного зала в День Конституции вышли: Джанго, Аркаша, ISTOKYA, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik, Lepnina, MIDAS, AILUN, Вита Чиковани, TO-MA.

Лейбл Rocket Records был создан, чтобы открыть молодым артистам дорогу к слушателям. И перед детской аудиторией выступили восходящие звезды. Этот концерт, подаренный детям именно в тот период жизни, когда он был так нужен, навсегда останется в их сердцах. Быть может, повзрослев, ребята будут вспоминать те самые песни, которые они услышали сегодня.

Как отметили сами артисты, концерт стал для них необыкновенно ответственным и трепетным, ведь детская аудитория – самая требовательная, ждущая максимальной искренности.

«Концерт для детей – это всегда особая энергетика. Плюс сегодня такой большой праздник – День Конституции, – поделились эмоциями от выступления Юрий Киселев и Владимир Киселев-младший. – Мы собрали здесь «молодежных» артистов – нашего лейбла и не только. Привезли подарки для детей. Также передаем в дар карету скорой помощи Луганской областной больнице. Нужно поддерживать патриотический дух, отмечать важные для страны праздники. Для нас патриотизм – это отдача, благие дела, которые ты делаешь для своего Отечества. Да, с одной стороны, это громкие слова. Но, с другой, каждый гражданин может вносить свою посильную лепту».

Все дети получили подарки от организаторов концерта – сладости и игрушки. А главное – прекрасное настроение и горячую поддержку, которую оказали артисты юным гостям с присоединенных территорий.

«Перед детками выступать здорово. Детство – сложный период. И чем добрее относиться к детям, тем мир будет лучше. Ведь дети – это будущее, – говорит Роман Архипов. – Патриотизм для меня – любить свою семью, своих друзей, уважать свою историю, помнить предков. Во всем мире каждая страна чтит свои законы. И День Конституции – очень важный праздник, который важно отмечать, петь для детей и взрослых».

«У детей так много доброй энергии, и они ей с радостью делятся, – подчеркнул ST. – Для меня правильно – участвовать в таких концертах. Это то, что я могу сделать. Тот вклад, который я могу внести в общее дело. Получив приглашение спеть сегодня, я даже не раздумывал. Такие концерты очень важны и для детей, и для взрослых. И здесь, и на новых территориях. Музыка способна растрогать, поддержать, поднять настроение – это те эмоции, которые надо аккумулировать в человеке».