Студенты Московского Политеха разработали цифровую платформу для поддержки проектной деятельности в образовании

Студенты факультета информационных технологий Московского Политеха разработали цифровую платформу Folipro для поддержки проектной деятельности в вузах. Система показывает выполненные проекты в виде паспортов-карточек, на которых отображена проделанная работа. Также Folipro помогает сформировать портфолио участников с информацией об их достижениях. Главное — автоматизирует все процессы ведения и контроля проектов.

Для студентов Московского Политеха Folipro должен стать коммерческим проектом. Сейчас ребята в тестовом формате взаимодействуют с Высшей инженерной школой Российского университета транспорта.

«С самого начала, создавая Folipro, мы ориентировались на то, чтобы создать стартап, который в будущем может стать полноценным бизнесом. С этим проектом мы участвуем в различных конкурсах, чемпионатах и акселераторах с прошлой осени. У нас в активе уже более 10 побед. Идея платформы не в том, чтобы загружать архивные проекты для демонстрации всем заинтересованным, а в том, чтобы предоставить полноценное решение для управления проектами в реальном времени», — расставляет акценты Владислав Филиппович.

Вместе с Владиславом над проектом работают разработчик Семен Барышников, имеющий трехлетний опыт разработки бэкенд и проектирования архитектуры монолитных и микросервисных приложений, и дизайнер Александр Лагутов.

Студенты проанализировали Ярмарку проектов ВШЭ, Платформу 2035, Систему ВИШ и Академию наставников Сколково и выявили, что конкурентные решения не обладают всем функционалом, необходимым вузам в настоящее время.

«Согласно анализу, те решения, которые используют сегодня вузы, не позволяют обрабатывать и систематизировать накопленную информацию, а также максимально подробно демонстрировать ее абитуриентам и потенциальным партнерам из индустрии», — отмечает спикер.

Авторы проекта считают, что Folipro поможет школьникам выбрать вуз, исходя из успехов университета в реальной экономике, а студенты смогут хранить и демонстрировать информацию о выполненных ими проектах, что даст им преимущество при поиске работы. Кроме того, университеты также получают эффективные инструменты для систематизации и демонстрации результатов своей проектной деятельности, а компании, поддерживающие вузы, доступ к информации об опыте и навыках студентов. Это позволит работодателям находить таланты и формировать для себя профессиональные кадры.

Первая версия проекта, разработанная для факультета информационных технологий Московского Политеха, включала в себя функционал демонстрации паспортов проектов и интерфейс для их заполнения. Студенты создали систему, которая позволяла демонстрировать достоинства проектной деятельности. Уже на первоначальном этапе система включала в себя свыше 100 проектов, а также функционал по их администрированию.

Вторым шагом стало сотрудничество с вузом, который только начал внедрять у себя проектную деятельность и нуждается в предлагаемом командой решении. Основным требованием к системе у Высшей инженерной школы Российского университета транспорта стало наличие биржи проектов, которая позволила бы автоматизировать процесс объединения студентов в команды, назначения на проекты кураторов и последующее распределение ролей между участниками.

В течение двух месяцев студенты разработали запрошенный функционал, который масштабирует систему и делает ее ближе к полной цифровизации всего процесса администрирования проектов. На данный момент Folipro находится в процессе тестовой эксплуатации — зарегистрировано более 40 пользователей, занесено свыше 10 проектов и подано не менее 30 заявок на предложенные вакансии в каждом проекте.

По словам разработчиков, со временем платформа может стать эффективным инструментом для любой проектной деятельности, не только реализуемой в университетах.

В октябре команда заняла первое место на III Всероссийском правовом кейс-чемпионате «Эксперт+», получила высокие отзывы на выставке «Настоящее будущее» в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2022», стала победителем Каспийского demo-фестиваля стартап-проектов в декабре прошлого года.

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