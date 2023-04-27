«Песни, рожденные войной»: Театр Мимики и Жеста представляет концертную программу ко Дню Победы

Ко Дню Победы московский Театр Мимики и Жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации подготовил театрализованную программу «Песни, рожденные войной».

Праздничное представление пройдет в пятницу 5 мая в 15.00. Мероприятие специально запланировано на дневное время, чтобы жители близлежащих театру районов могли в преддверие выходных посетить его всей семьей и принять участие в праздновании Дня Победы. Театр давно и плодотворно сотрудничает с управой района, предоставляя льготные билеты для социально уязвимых групп граждан. Политика театра в этом направлении призвана способствовать развитию взаимопонимания и социальной солидарности.

Основу программы ко Дню Победы составят песни военных лет, исполняемые артистами театра на русском жестовом языке. Как отмечает директор театра Роберт Фомин, выступивший в качестве художественного руководителя праздничного представления: «Песни, которые мы выбрали, все объединены общим замыслом, они как бы составляют единый рассказ о великом и трагическом военном времени, о беззаветном героизме и любви к Родине».

По замыслу организаторов, мероприятие в Театре Мимики и Жестов, должно стать главным событием празднования 78-й годовщины Великой Победы для москвичей с проблемами слуха. При том, что День Победы всегда отмечается в Москве широко и разнообразно, инвалиды по слуху не имеют возможности для полноценного участия в большинстве мероприятий — на площадках празднования, как правило, не предусмотрены переводчики праздничной программы на жестовый язык, тексты и песни на этом языке бывают представлены крайне редко.

Мероприятие ко Дню Победы в Театре Мимики и Жеста должно предоставить неслышащим москвичам возможность полноценного участия в праздновании важнейшего для нашей страны события.

Предполагается, что в дальнейшем «Песни, рожденные войной» полностью или в виде отдельных номеров могут быть представлены в подведомственных Всероссийскому обществу глухих специализированных школах и культурных центрах в Москве и регионах.

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