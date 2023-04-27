В России стартовал приём заявок на Питчинг копродукционных проектов стран СНГ, Грузии, Монголии и Узбекистана

Объявлен приём заявок на II Питчинг копродукционных проектов стран СНГ-2023. До 1 августа текущего года свои работы могут прислать авторы сценариев (юрлица и физлица) РФ, стран СНГ, а также Туркменистана, Монголии и Грузии.

Работы принимаются на русском языке в следующих категориях:

Игровое полнометражное кино (хронометраж 50-90 минут);

Игровые и документальные сериалы для онлайн-платформ;

Полнометражное документальное кино (хронометраж 70-90 минут);

Анимационное кино (сериалы и полнометражные фильмы).

В этом году география конкурса расширена: в питчинге могут принять участие проекты, реализация которых предполагается на территории стран СНГ, Грузии, Монголии и Туркменистана или в копродукции с кинематографистами этих государств.

По результатам конкурса будут подписаны соглашения о намерениях для совместного производства проектов-победителей. По договорённости с партнёрами питчинга победители также могут получить финансовый приз на девелопмент проекта или его частичную реализацию, а также на создание тизера.

Питчинг пройдёт 28 августа 2023 года в Санкт-Петербурге (РФ) в рамках Международного кинофестиваля нового игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья IV Lendoc Film Festival на открытой киностудии «Лендок».

Участие в киносмотре примут представители студий стран ближнего зарубежья («Азербайджанфильм», «Арменфильм», «Беларусьфильм», «Казахфильм», «Кыргызфильм», «Туркменфильм», киноконцерн «Узбекфильм», «Точикфильм»), Министерства культуры РФ, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, студии «Лендок», российских платформ, а также режиссёры, кинопродюсеры, кинокритики, СМИ и т.д.

Напомним, что впервые Питчинг копродукционных проектов стран СНГ был проведён в августе 2022 года в рамках празднования 90-летия киностудии «Лендок». Членами жюри были отмечены девять проектов, некоторые из которых были взяты в разработку ведущими киностудиями страны. Также в рамках кинофестиваля были проведены насыщенная деловая, образовательная и культурная программы, включая бесплатные кинопоказы фильмов «золотой коллекции» стран ближнего зарубежья в нескольких кинотеатрах Санкт-Петербурга. Подробности – в материале.

Организаторы: открытая киностудия «Лендок», АНО «Кинокультура», продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Министерства культуры РФ.

Подать заявку можно здесь - https://script.moviestart.ru/competition/single/91 .

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