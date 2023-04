Выставку культовых музыкальных обложек представят на ВДНХ

На ВДНХ 28 апреля в павильоне №16 откроется выставочный проект Art & Sound. Здесь представят музыкальные обложки к альбомам Элвиса Пресли, Чака Берри, The Beatles, the Rolling Stones, Pink Floyd и других культовых исполнителей. Посетители увидят легендарные дизайны в разных музыкальных жанрах, узнают о выдающихся создателях обложек и будущем визуального искусства.

Выставка Art & Sound расскажет о работах дизайнеров и художников, которые внесли важный вклад в развитие музыкальной индустрии и культуры своей эпохи. Среди авторов, которые создавали обложки к альбомам, — Сальвадор Дали и Пабло Пикассо, Жан-Мишель Баския и Энди Уорхол, Ив Кляйн и Яёи Кусама, Рой Лихтенштейн и Роберт Раушенберг.

Экспозиционный проект поделен на тематические разделы, которые познакомят с разными периодами музыкальной истории: от зарождения рок-н-ролла по настоящее время. Первая часть погрузит в атмосферу 1950-1960-х годов, когда традиция визуального оформления пластинок только зарождалась. Следующая зона познакомит с обложками 1970-х — времени, когда музыкальные обложки стали полем для экспериментов.

Экспозиция 1980-х расскажет о молодых коллективах, которые привнесли вызывающие элементы в оформление альбомов. Раздел об эпохе 1990-х и 2000-х представит новые подходы к графике. Музыкальные обложки периода 2010-2020-х годов продемонстрируют переход искусства в диджитал-пространство. В завершении покажут современные иллюстрации, созданные искусственным интеллектом.

Посетители увидят арт-инсталляции, интерактивные экспонаты и архивные материалы, которые отразят влияние социальных перемен на музыкальную индустрию: появление новых и угасание старых жанров, переосмысление исторических образов и многое другое.

Также гости почувствуют себя настоящими рок-звездами: примерят электрогитары, посидят за барабанной установкой, воссоздадут легендарную обложку The Beatles на Abbey Road, сфотографируются c бананом, который Энди Уорхол придумал для обложки The Velvet Underground. Ощущение полного погружения в мир музыки добавят аудиогид, виниловая фотозона и кофейня с тематической библиотекой.

