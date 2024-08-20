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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Песня «Любовь-сирота» стала сюрпризом для поклонников Юлии Михальчик

editor
By editor
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юлия михальчик - любовь сирота песня на стихи михаила гуцериева

Приятным сюрпризом для поклонников Юлии Михальчик стала новая песня «Любовь-сирота». Стихи написаны известным поэтом Михаилом Гуцериевым, музыка Сергеем Ревтовым. Хиты, написанные этим творческим союзом, неизменно попадают в тренды современной поп-музыки.

Песня «Любовь-сирота» уже знакома поклонникам таланта Михаила Гуцериева. Но Юлия Михальчик сделала совершенно новое прочтение этого произведения.

Гуцериев – знаковый автор для певицы, который помог в полной мере раскрыть артистический талант и вокальные данные певицы. «Любовь – упрямый сердцеед», «Снова и снова», «Девушка простая»: эти песни на стихи Михаила Гуцериева стали визитной карточкой Юлии Михальчик.

«Я невероятно рада, что в моём репертуаре появилась ещё одна поэтическая жемчужина Михаила Гуцериева – песня «Любовь-сирота», – говорит певица. – В этот раз мы сотрудничали с замечательным композитором Сергеем Ревтовым, очень благодарна ему за работу в студии, за его профессионализм. Уверена, что эту песню полюбят слушатели, и её высоко оценят радио- и телеканалы».

Новая песня рассказывает о неразделённой любви героини, которая живёт надеждой вернуть своего возлюбленного. В тексте хорошо передано ощущение одиночества в мире, где живут миллионы людей.

Я без любви – сирота,
Остались в сердце раны.
Жизнь на планете Земля
Без тебя – Нирвана.

Одна из особенностей поэзии Михаила Гуцериева – лаконичность его философских размышлений, тонко передающих глубину чувства героев произведений. «Самые любимые делают больней», «День без тебя – пустота», «Моя жизнь расписана на моей ладони» – за этими строками кроются серьёзные размышления о жизни. С афористичными выводами трудно не согласиться, их хочется цитировать.

В то же время манера исполнения Юлии Михальчик придаёт песне нежность и трогательность, она наполняет стихи лёгкостью августовской прохлады. Автор музыки Сергей Ревтов выступил также и саунд-продюсером трека. Ему удалось найти особенную структуру звука, подобрать органичный темп для исполнения, опираясь на большой опыт создания хитов для российских и зарубежных музыкантов.

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