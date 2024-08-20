Более 600 музыкантов юношеских оркестров мира выступили в «Зарядье» на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

Более 200 тысяч зрителей, более 600 музыкантов из 17 стран — это итоги II Фестиваля юношеских оркестров мира под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета стал значимым событием форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Зарядье».

По приглашению маэстро Юрия Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра, при поддержке Департамента культуры города Москвы 16-18 августа на главной сцене парка выступили оркестры из России, Китая, Сербии и Казахстана, а также сборные коллективы стран СНГ и БРИКС, в составе которых на сцену вышли представители России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, а также Эфиопии, ЮАР, Бразилии, Индии, Китая, Египта и ОАЭ.

В день открытия фестиваля в Большом амфитеатре свою программу представил Всероссийский юношеский симфонический оркестр, который совсем недавно получил статус федерального. Для зрителей «Зарядья» играл обновленный состав коллектива, в него вошли представители всех регионов страны.

«Публика радуется, когда слушает наши концерты, потому что приятно смотреть на детей, которые играют как взрослые. Таланты в России есть! — рассказал всемирно известный дирижер, народный артист СССР, руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет. — Задача оркестра — не собрать сливки, важно, чтобы его участники учились, узнавали музыку, общались с легендарными музыкантами».

Каждый их трех дней фестиваля десятки тысяч человек знакомились с симфонической музыкой на концертах в «Зарядье».

«Потрясающая атмосфера, центр нашей Родины, такое красивое место, полное энергии, живая публика. Фестиваль — это воспитание молодежи, он задает направление для развития, — говорит дирижер Молодежного камерного оркестра заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии Ярослав Забояркин. — Очень часто классической музыки боятся: ой, думать надо, это сложно, Бетховен, Чайковский… И нужен как раз такой формат фестиваля, он открывает двери для всех поколений. Классическая музыка тебя приглашает в свой мир: приходи, послушай, получи удовольствие — и сам захочешь интересоваться классической музыкой еще больше».

Все музыканты отметили необыкновенное сценическое пространство Большого амфитеатра.

«Я очень рад, что нам выпал такой шанс — сыграть на этой потрясающей сцене под открытым небом. Москва прекрасна! Зрители встретили нас очень радушно. Спасибо! И, что очень важно, этот фестиваль объединяет молодых людей со всего мира. Только культура, музыка, искусство — и ничего лишнего! Это самое главное!» — отметил дирижер юношеского оркестра Белградской филармонии Вук Волков-Попович.

«Мы счастливы играть на этой сцене. Выступать в “Зарядье” для нас честь. Фестиваль для нас очень значимый, мы к нему готовились, выходя на сцену, старались исполнять музыку именно так, как мы хотели», — поделился руководитель детско-юношеского симфонического оркестра Удмуртской Республики Лев Накаряков.

«Когда мы сюда приехали, мы уже ощутили себя в мире будущего в этом парке, — рассказал дирижер студенческого симфонического оркестра Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Дастан Ибрагимов. — И еще символично, что “Степная легенда” Тлеса Кажгалиева — произведение о колорите казахского народа, его ментальности и духовности — была задумана в Москве, где композитор учился в консерватории. И символично, что здесь, на фестивале в «Зарядье», ее исполнил брат Тлеса Кажгалиева Нарен Кажгалиев».

«Москва для меня вторая родина. Она стала ультрасовременной. Когда мы получили приглашение от маэстро Башмета, я сказал, что мы сделаем все, чтобы приехать сюда и сыграть концерт на этой необыкновенной сцене “Зарядья”, которая напоминает древнегреческую арену, — говорит дирижер китайского филармонического юношеского оркестра Фэйху Цзяо. — Публика нас воспринимала очень тепло. Мы играли музыку национальную, но через призму современных композиторов. Это симфоническое исполнение — мы рассказывали европейскими инструментами китайскую историю».

С музыкой композиторов-земляков гостей «Зарядья» познакомили также оркестры из Казахстана и Удмуртской Республики. Многие произведения программы были исполнены на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» впервые.

«Мы привезли чрезвычайно сложную программу: 7 премьерных произведений современных российских композиторов. Публика принимала нас превосходно!» — поделился своими впечатлениями дирижер детско-юношеского симфонического оркестра Челябинской области Валерий Уткин.

«Москва — красивейший город, здесь надо играть грандиозно!» — рассказала участница Белградского юношеского оркестра Тиана Николич.

Специально для фестиваля на сцене в «Зарядье» выступили сводные юношеские симфонические оркестры из стран БРИКС и СНГ. За дирижерским пультом — художественный руководитель проекта маэстро Юрий Башмет. Совместные репетиции шли 5 дней, необходимо было почувствовать и услышать друг друга. Гости площадки «Культурный город» стали первыми слушателями новых сводных коллективов и отметили необычайную сыгранность сводных оркестров.

«Выступать на такой сцене с Юрием Башметом — для меня это большая ответственность, концерт требует большой концентрации, я постарался приложить максимум усилий!» — поделился альтист Чингиз Бильгибаев из Казахстана. Самой юной участнице фестиваля всего 5 лет. Она играет на скрипке в китайском филармоническом юношеском оркестре (Пекин, КНР).

«Тысячи человек приходили на концерты ежедневно. Это показывает невероятный энтузиазм, интерес к классической музыке, и это вдохновляет нас, — подвел итоги 3 дней художественный руководитель Фестиваля симфонических оркестров мира Юрий Башмет. — Очень хорошо показали себя коллективы. Огромная китайская делегация, из Казахстана шикарный оркестр и другие. Если говорить о сборных оркестрах — из какой-то страны выбрали 5 человек самых талантливых, а из другой страны, по-моему, из Индии, — из семей нуждающихся, которые бы никогда вообще в Москве не оказались. То есть их специально на фестиваль привезли. С этого все начинается».

Сотрудничество молодых музыкантов из разных стран мира, совместные репетиции и выступления помогают укреплять дружеские и творческие отношения между коллективами.