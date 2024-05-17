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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Петербург. Пространство Пушкина»: в северной столице стартовал масштабный фестиваль

editor
By editor
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санкт-петербург - пространство пушкина

В Северной столице стартовал масштабный городской фестиваль «Петербург. Пространство Пушкина», посвященный 225-летию со дня рождения поэта. Это совместный проект Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке и Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки, который пройдет при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского отделения СТД РФ.

Цель фестиваля — привлечение внимания широкой читательской и зрительской аудитории к творческому наследию Александра Сергеевича Пушкина, не теряющему своей актуальности и являющемуся источником вдохновения и интереса для современных людей искусства и науки.
Основными задачами фестиваля является погружение читателя и зрителя в творчество Пушкина и пушкинскую эпоху, активное вовлечение в культурный контекст подрастающего поколения, представление многообразия форм обращения социума к творчеству А.С. Пушкина.

В фестивале участвуют театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, архивы, пройдет свыше 130 мероприятий во всех районах Петербурга. В числе участников 28 театров, имеющих в своем репертуаре спектакли по произведениям Пушкина, свыше 60 библиотек, 7 музеев, Музейно-библиотечный просветительский центр Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив литературы и искусства, кинотеатр «Аврора», Российский государственный институт сценических искусств и Академия талантов. Учреждения культуры предложили оригинальные программы, демонстрирующие многообразие современных подходов к постижению творчества великого поэта: крупные выставки с погружением в эпоху автора, квесты, прогулки, игры, круглые столы, посвященные творчеству писателя и интерпретации его произведений на сцене, спектакли, концерты, лекции, экскурсии, кинопоказы, музейные представления, праздничные гуляния и т.д.

Фестиваль имеет высокую социальную значимость. Многие мероприятия носят бесплатный характер, доступны по регистрации и «Пушкинской карте». На фестивале также представлены мероприятия для детей и людей с ограниченными возможностями. В рамках фестиваля будет разработана специальная онлайн-программа, в которую войдут видеодневник фестиваля, трансляции отдельных мероприятий, подкасты о крупнейших пушкинских постановках ХХ столетия и многое другое.

Фестиваль обещает стать крупным культурным событием города, максимально ориентированным на интересы горожан, и привлечет внимание широкого круга зрителей. Доступность фестиваля и жанровое многообразие программы помогут выбрать мероприятие по душе.

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